Muhalefet'in itirazları seçim sonuçlarını değişebilir mi?

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise Twitter hesabında ise seçimin sonucunu değiştirmeye yetecek kadar oyun çalınmış olabileceğini söyledi.

TİP: Binlerce sandıkta seçmen iradesi gasp edildi, kullanılmayan oyları kendilerine yazdılar





YSK Başkanı Yener: Sosyal medyada paylaşılan görsellerin Kurulumuz ile ilgisi yoktur





Sosyal medyada pek çok kişi muhalefeti eleştirdi





TİP’in İzmir itirazları reddediliyor





İtiraz süresi ne zaman doluyor?





Kaftancıoğlu: Bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde







Twitter’da #oylaryenidensayılsın, #oyunasahipçıktürkiye ve #YskİtirazSüresiniUzat gibi tutanak usulsüzlüğü iddialarının paylaşıldığı başlıklarda birkaç saat içerisinde 1 milyona yakın paylaşım yapıldı.Türkiye genelinde seçim tutanakları ve YSK verilerinin uyuşmadığını iddia eden yüz binlerce sosyal medya paylaşımının ardından siyasi partiler arka arkaya açıklama yapmaya başladı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek bugün seçim sonuçlarına yaptıkları itirazlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.Erkek, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde 2 bin 269, milletvekili seçiminde 4 bin 825 sandıkta uyuşmazlık tespit ettiklerini söyledi:"Cumhurbaşkanlığı için 2 bin 269 sandıkta sonuç tutanağında farklılık tespit ettik. Bunlar dört liderin de lehine ya da aleyhine olabilir.""Milletvekilliği için toplam 4825 sandıkta farklılık tespit ettik. CHP ve İYİ Parti aleyhine. Bunların bazısı bir oydur, bazısı 10 oydur, bazısı 300 oydur. Bunlara itiraz ettik. Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz.""İstanbul'da toplam 513 sandıkta itirazlar yapıldı, bunların sonuçları takip ediliyor.CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, sadece Ankara’da 453 tutanağa itiraz edildiğini sosyal medya hesabından açıkladı:“Islak imzalı sandık tutanaklarının tamamı İlçe Başkanlıklarımız tarafından toplanmış olup YSK verileri ile karşılaştırılmış ve hata tespit edilen verilerin düzeltilmesi için il hukuk ekibi öncülüğünde İlçe Seçim Kurullarına gerekli itirazlar yapılmıştır. Sosyal medyada dolaşımda olan tutanakların tamamına da bu kapsamda itiraz edilmiştir. İtiraz edilen tutanak sayısı toplam 453 tür.” BBC Türkçe ’ye yazılı açıklama yapan CHP YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu ise “Binlerce itiraz var. Hepsi mahallindeki itirazlar. Hepsini takip ediyoruz ama sosyal medya üzerinden değil. Seçmenlerin bu itirazları görmeleri mümkün değil. Sistem kapalı işliyor, sosyal medya üzerinden değil” dedi.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün ise birkaç bin oy farkla seçilemeyen milletvekili adayları için itirazda bulunduklarını söyledi:“İstanbul 1. Bölge 2. Sıra adayımız Anıl Denizci, İzmir 2. Bölge 1. Sıra adayımız İrfan Değirmenci ve Antalya 1. Sıra adayımız Yunus Başaran birkaç bin oyla seçilememiş görünüyor. Hepsi için itirazlarda bulunuyoruz.”sandık sonuç tutanaklarına dair çokça veri paylaşılıyor” diyen Tiryaki, şu ana kadar neredeyse tüm itirazlarına sonuç aldıklarını belirtti:"Henüz herhangi bir kentte milletvekili dağıtımını etkileyecek bir sonuca ulaşmış değiliz. Biz bunları hatalı giriş olarak değerlendireceğiz, arkasında organize bir kötülük olup olmadığına dair elimizde henüz bir kanıt yok."193 bin sandıktaki verilerin tamamını inceleyeceğiz, her bir hatayı düzelteceğiz. Seçmenlerimizin partilerine verdikleri oyun partilerine ulaşması için bütün arkadaşlarımızla takipçisi olacağız, oylara sahip çıkacağız."Bütün sandık sonuç tutanakları ve sayım döküm cetvelleri arasındaki uyuşmazlıkları, tutarsızlıkları karşılaştırdıklarını ve tespit edilen hatalı girişlere dair itirazları anında ilçe seçim kurullarına yaptıklarını ifade eden Tiryaki bu itirazların kabul edilmesi ve hataların düzeltilmesiyle ilgili bir sorun yaşanmadığını kaydetti.Demirtaş, "20 bin sandığın her birinden 150 oy çalınsa 3 milyon oy eder ve bu sayı, seçimin sonucunu değiştirmeye yeter" ifadelerini kullandı.Seçim usulsüzlüklerine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırladıklarını söyleyen TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Anayasa Referandumu'ndaki "usulsüzlüklerin benzerlerinin görüldüğünü" savundu.Ergün, Cumhur İttifakı’nın pek çok sandık ve okulda tam kontrol sağladığını, binlerce sandıkta kullanılmayan oyları kendilerine yazdıklarını öne sürdü.İstatistiksel olarak kayıtlı seçmenin %95 üzerinde oy kullanmaya gitmesinin neredeyse imkânsız olduğunu kaydeden Ergün, YSK verilerine göre ise %95 ve üzeri oy kullanılan sandık sayısının 19 bin 562 olduğunu belirtiyor:“Yüzde 95 ve üzeri oy kullanılan sandık sayısı: 19.562 Yüzde 98 ve üzeri katılım olan sandık sayısı: 6.991 Buralarda geçerli oy sayısı: 825.130 Buralarda Cumhur İttifakı oy oranı: %59”“Bazı sandıklarda tüm seçmenler oy kullanıyor, üstüne bütün görevliler, üstüne belki oradaki polisler vb. Böyle olan: Yüzde 100 ve üzeri oy kullanılan sandık sayısı: 4841. Yüzde 100 ve üzeri oy kullanılan sandıklardaki oy sayısı: 422 bin.”Aynı referandumdaki gibi bu seçimde de Şanlıurfa ve Muş’un öne çıktığını söyleyen Ergün, “Bu operasyonda MHP kayırılmış olabilir mi?” diye soruyor:“MHP’nin yüzde 50 ve fazla oy aldığı sandıklara bakıyoruz. Osmaniye’de sadece 27 sandıkta MHP yüzde 50 ve fazla oy alırken Urfa’da 141 sandık! Muş’ta 57 sandık.”Ergün, benzer yöntemlerle seçim bölgesindeki oyları da incelediklerini ve sonuçları paylaşacaklarını belirtti.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener bugün itiraz süreçlerine dair açıklama yaparak, "Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır" dedi.Yener, "kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli" diyerek YSK'nın itirazları "yasanın ön gördüğü sürede" görüşüp sonlandıracağını belirtti:"YSK tüm aşamalarda siyasi part temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri an be an kendi sistemi üzerinden siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmektedir.""Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerimiz yasal mevzuat uyarınca herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanması yasal olarak mümkündür. bu nedenle herhangi bir temsilciliğimizde kayıtlı gözüken seçmen sayısından fazla oy kullanılması yasal mevzuata uygundur."YSK teknik alt yapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirmiş olup kesin sonuçların açıklanmasından sonra da sonuçlar kurumumuzun internet sitesinde tüm kamuoyuyla paylaşılacaktır."Islak imzalı tutanaklardaki verilerle YSK verilerinin uyuşmadığı iddiaları pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılanırken, CHP başta olmak üzere tüm muhalefet partileri seçim güvenliğini sağlayamamakla eleştirildi.Gazeteci-yazar Levent Gültekin, “Aylardır, insanlar sandık tedbiri alınsın diye feryat ettiler, buna rağmen sandıkta hile yapıldıysa yapılırken sen neredeydin ya da niye 3 gün sonra fark ettin?” diye sordu.HÜDA PAR: Seçim sonuçlarına ilişkin haberler manipülasyon amaçlıdırAKP listelerinden seçime giren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den, Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçildi.Sosyal medya bazı kullanıcıların paylaşımlarında, Mersin ve Batman tutanaklarına yapılan itirazlar sonucu HÜDA PAR’ın bu iki kentteki milletvekillerinin düştüğü öne sürüldü.HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin ise Mersin ve Batman’daki seçim sonuçlarına ilişkin haberlerin manipülasyon amaçlı olduğunu savundu:“Mersin ve Batman’daki seçim sonuçlarına ilişkin haberler, tamamen gerçek dışı olup manipülasyon amaçlıdır. Batman’da itirazlar önemli oranda değerlendirilmiş olup süreç kapanmıştır. Mersin de ise 11.413 gibi açık ara ile kazanılmıştır. Herkes işine baksın…”Aynı şekilde sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda Şanlıurfa'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonucu bir vekilin AKP'den YSP'ye geçtiği iddiası da AKP tarafından reddedildi.AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, “Sosyal medyada partimizin Şanlıurfa’daki milletvekili sayısının düştüğüne dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan itirazlar reddedilmiş olup, AK Partimizin milletvekili sayısı 8 olarak kesinleşmiştir” paylaşımında bulundu.AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, YSK'ye itiraz safhalarının tüm seçimlerde uygulandığı gibi bu seçimde de uygulandığını söyledi.Özel, "Varsa birinin itirazı, en ince ayrıntısına kadar inceleniyor, kararlar veriliyor, o kararlara da itiraz edilebiliyor. En son da kesin sonuçlar açıklanacak. Süreç şu anda öngörülen, yasadaki sürece göre devam ediyor" dedi.Her seçimde itirazların olduğunu, bunların sonuçlarına göre seçimin nihayete ereceğini ifade eden Recep Özel, " Siyasi partilerin gözü önünde cereyan eden bir olayda, toplumu başka bir tarafa yönlendirmek kimseye bir şey kazandırmaz, süreç kendi mecrasında devam ediyor" diye konuştu.BBC Türkçe’nin TİP'ten aldığı bilgiye göre parti İzmir’de 500 sandığa ve bu sandıklara dayanarak İzmir genel sonucuna itiraz etti.TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, “Bizden silinen oylar var. YSP’den silinip Cumhur İttifakı’na yazılan oylar var. İki koldan itirazlarımız sürüyor” dedi.Seçim İşleri Bürosu ve Parti Meclisi Üyesi Avukat Özgür Urfa ise sosyal medya hesabından İzmir’deki itirazların reddedildiğini açıkladı:“TİP’in İzmir ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazlar incelenmeksizin reddediliyor. Dilekçelerin ekinde imzalı tutanaklar olmasına rağmen itirazlarımız 'delilsiz/gerekçesiz' olduğu iddiasıyla reddedilmiş. Bu kararlara karşı il seçim kuruluna itiraz edeceğiz.”TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Türkiye’nin dört bir yanında hukukçularımız tarafından YSK’ya sandıklardaki usulsüzlüklere ilişkin ıslak imzalı tutanaklarla itirazlarda bulunulmaktadır. Sandıkta kazandığımızı sistemde yedirmeyeceğiz, mutlaka Türkiye kazanacak” dedi.YSK'nın seçim takvimine göre, sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı sırasıyla ilçe seçim, il seçim ve en son da YSK’ya itiraz hakkı bulunuyor. Tutanaklara karşı seçimin ertesi günü itirazlar yapıldı ve ilçe seçim kurulları bu konulardaki kararlarını verdi.İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna dün saat 17.00’ye kadar itiraz edildi. Bu itirazlara karşı il seçim kurullarınca saat 23.59’a kadar karar verildi. İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya bugün saat 17.00’ye kadar itirazda bulunulabilecek. İtiraz süreçlerinin ardından sonuçlar ilan edilecekYSK, il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak. Tüm itiraz süreçlerinin ardından YSK, kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.TİP Hukuk Bürosu’ndan Özgür Urfa ise itirazlara ilişkin kanunda belirtilen sürelerle YSK’nın ilan ettiği süreler arasında farklılık bulunduğunu söylüyor:“Kanundaki sürelerle YSK’nın ilan ettiği süreler arasında farklılık bulunmakta olup, fiili durumda ise itirazların yoğunluğu ve sonuçlanmaması sebebiyle belirli yerlerde YSK’nın takvimdeki süreler otomatik olarak uzamış durumda.”“İl seçim kurullarının sonuçları kesinleştiğinde milletvekili mazbataları verilecek. YSK’ya yapılan itirazların sonuçlanması sonrasında ise kesin sonuçlar ilan edilecek.”“Bu sürecin haricinde YSK’ya olağanüstü itiraz başvuruları ise milletvekili mazbatalarının verilmesinden sonraki 7 gün içerisinde yapılabilecek.”CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan itirazların sonuçlanmasını beklediklerini söyledi:Kaftancıoğlu, “İtiraz sonuçları gelir gelmez raporu sizlerle paylaşacağız… İçiniz rahat olsun bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde ve sandığa giren her oyu girdiği gibi çıkarıyoruz” dedi.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli” diye konuştu.İYİ Parti Sandık Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burcu Akçaru ise tespit edilen usulsüzlüklere/hatalara ilişkin bugün saat 15.00 itibariyle İlçe Seçim Kurullarında itiraz ettiklerini duyurdu.