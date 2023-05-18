Muhalefet'in itirazları seçim sonuçlarını değişebilir mi?





Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise Twitter hesabında ise seçimin sonucunu değiştirmeye yetecek kadar oyun çalınmış olabileceğini söyledi.

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