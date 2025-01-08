Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefetin 'maaş zammı' ve 'emeklinin sorunları' görüşme önerileri kabul edilmedi /08 Ocak 2025 00:19

Muhalefetin 'maaş zammı' ve 'emeklinin sorunları' görüşme önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisi'nin "Yunus Emre Enstitüsü", İYİ Parti'nin "Enflasyon rakamları ve kamu çalışanlarının maaş zammı", DEM Parti'nin "Çalışanların ücretleri", CHP'nin "Emeklinin sorunları", AKP'nin "Çalışma saatleri ve gündem" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Saadet Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AKP'nin kabul edilen önerisine göre ise Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, gündemin ikinci sırasına alındı.

Genel Kurul, bugün Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerinin oylamalarının tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Bu kanun teklifinin görüşmelerine, çarşamba günü görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, tamamlanamaması halinde perşembe günü görüşmelerinin tamamlanmasına kadar devam edilecek.

14 Ocak Salı günü Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin 1. bölümünde yer alan maddelerin oylamalarının tamamlanmasına kadar, 15 Ocak günü bu kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, tamamlanmaması halinde perşembe günü görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilecek.
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