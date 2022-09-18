Samanyolu Haber /Politika / Muhalefetin masasındaki anketler ne diyor? /18 Eylül 2022 10:32

Muhalefetin masasındaki anketler ne diyor?

Anket: Doğu Anadolu’da seçmeninin yüzde 45'i Erdoğan'ın karşısında "Kılıçdaroğlu" dedi

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CHP'nin farklı araştırma şirketlerinin yaptıkları ve kendi yaptırdıkları anketleri de değerlendirdikleri çalışmaların sonucunda ulaştıkları verilere göre AKP  ile CHP parlamento seçimlerinde yüzde 30-31 oranıyla başa baş durumda.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "CHP analizleri İyi Parti’nin oy oranının yüzde 20’lerde olduğu iddialarını ise doğrulamıyor. İYİ Parti’nin maksimum yüzde 13-14 bandında olduğu değerlendirmesi yapılıyor, “İyi Parti kendini güçlü göstermeye çalışıyor. Ama AK Parti’den CHP’ye oy geçişi var. Hatta CHP, MHP’den, İYİ Parti’den daha fazla oy alacak gibi görünüyor” deniliyor. Analizlere göre HDP yüzde 11-12, MHP ise yeni seçim kanunu ile yüzde 7’ye inen seçim barajının sınırında dolaşıyor." ifadeleri kullandı.
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