Muhalefette taşlar yerine oturdu, şimdiden sonra AKPi’nin hesap yapması gerekiyor

Eski Anar Genel Müdürü, Siyasal İletişim Danışmanı Dr. İbrahim Uslu, ''Muhalefette taşlar yerine oturdu, şimdiden sonra AK Parti’nin hesap yapması gerekiyor. Benim gördüğüm Cumhur İttifakı’nın büyüyebileceği bir alanın kalmadığı.'' düşüncesini dile getirdi.





Bidebunuizle yayınında konuşan Siyasal İletişim Danışmanı Dr. İbrahim Uslu, HDP’nin tutum belgesini ve muhalefetin seçim stratejisini değerlendirdi. Uslu, AKP'nin İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ili Millet İttifakı’na kaptırmasının ardından iktidar medyasının çatlak yaratmak için “Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?” tartışmasını ortaya çıkardığı tespitini yaptı.





Uslu, ''2019 yerel seçimlerinden bu yana özellikle İstanbul ikinci seçimininden itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimine dört yıl varken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye tartışma başlatıldı. Bu tartışmayı çoğunlukla iktidar medyası sürdürdü. Bu bir strateji. Muhalefetin blokunu kendi içerisinde çeşitli çelişkiler kullanmak, çatlakları derinleştirmek şeklinde. Bu strateji sonuç doğurmadı. Kılıçdaroğlu’nun muhalefet bloğundaki çatlağın en önemli nedeni olan HDP ile ilişkilerin nasıl sürdürüleceği sorusunun yanıtını verecek şekilde sonuç çıkarıldı.'' dedi.





HDP’nin dün açıkladığı deklarasyonu değerlendiren Uslu, ‘’Bu deklarasyonda HDP Türkiye partisi çizgisine geldi.’’ diye konuştu.