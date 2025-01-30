Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefetten İmamoğlu’na Çağlayan desteği /30 Ocak 2025 10:31

Muhalefetten İmamoğlu’na Çağlayan desteği

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle yarın Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek. Farklı muhalefet partilerinden heyetler de destek için adliyede olacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle cuma günü (31 Ocak) Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek. CHP parti yöneticileri ve milletvekillerinin takip edeceği ifade verme sürecinde farklı muhalefet partilerinden heyetler de adliyede bulunacak.

ÖZEL’DEN ‘İSTANBUL İTTİFAKI’NA ÇAĞRI
İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel “İfadeye çağrılan İstanbul İttifakı’dır. Milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, İstanbul’un tüm demokratları cuma günü ifadeye çağrılmıştır. Ben cuma günü ifadeye çağrılan herkese, ‘Yüreğinize sağlık ayağınıza sağlık. Gidin o ifadeyi verin’ diyorum” çağrısını yapmıştı.

HERKES DAVETLİ, DOĞAL BİR BULUŞMA OLACAK
CHP yönetimi bu çağrının bir miting çağrısı olmadığını, CHP örgütlerinin bir miting organizasyonu yapmadığını, hukuksuzluğa ses çıkaran herkesin katılmasını bekledikleri doğal bir buluşma olacağını kaydetti. Buluşmaya katılım için diğer muhalefet partileriyle bir temas sağlanmadığı, ancak siyasi partiler dahil katılan herkesin güç vereceği ifade edildi.

MUHALEFET PARTİLERİ ÇAĞLAYAN’DA OLACAK
CHP’den siyasi partilere bir katılım çağrısı/daveti yapılmamış olsa da Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler cuma günü Çağlayan’da olma kararı aldı.

DEM Parti’nin milletvekillerinden oluşan bir heyetin cuma günü Çağlayan Adliyesi’nde olacağı belirtildi.

İYİ Parti, İmamoğlu’na yönelik soruşturmaları ve muhalefete dönük baskıları dün gerçekleşen kapalı grup toplantısında değerlendirdi. Hukuksuzluğa uğrayan herkesin ve her kesimin yanında olunması gerektiğinin değerlendirildiği toplantıda cuma günü Çağlayan Adliyesi’ne milletvekillerinden ve parti yöneticilerinden oluşan bir heyetin gitmesi kararlaştırıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun da katılması yönünde öneriler sunuldu ancak Dervişoğlu’nun Çağlayan’a gidip gitmeyeceği henüz netleşmedi.

Gelecek Partisi de cuma günü Çağlayan’da olacak bir heyet görevlendirdi.

SAADET Partisi ve DEVA Partisi ise henüz parti kurullarında konuyu değerlendirmedi ancak heyet görevlendirmelerinin muhtemel olduğu ifade edildi.
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