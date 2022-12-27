Samanyolu Haber /Gündem / Muhaletefet adayın ismini Altılı Masa'da değil ikili görüşmelerde tartışıyormuş /27 Aralık 2022 11:51

Muhaletefet adayın ismini Altılı Masa'da değil ikili görüşmelerde tartışıyormuş

DEVA lideri Ali Babacan, Altılı Masa'da bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı ismi telaffuz etmediklerini ancak liderlerin kendi aralarında isim zikrettiğini söyledi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV5’te Hasan Basri Akdemir’in sunduğu “Konuşmadan Olmaz” programında altılı masanın çalışmalarına ve olası adaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan şu mesajları verdi:

"Ortak aday, altı partinin de desteklediği aday demek. Altı partinin de desteklediği bir isim gerekiyor. Partilerden birisi desteklemiyorsa altılı masanın adayı olmaz. Niyetimiz; altı partinin ortak bir adayda altıda altı mutabakat sağlamasıdır. Adayı görüşmeye başladığımızda masaya Ali Babacan’ın şahsi fikirleriyle gitmeyeceğim. Arkadaşlarımızdan aldığımız görüşler, eğilimler ve istişarelerin sonucundaki fikirlerle gideceğim. ‘Altı kişi kafa kafaya verip karar verdi’ diye bir şey yok. Biz Türkiye’nin örgüt ağına sahip partilerinden birisiyiz.

Masa içinden olursa işimiz çok kolay. Çünkü altı genel başkandan birisinin aday olması durumunda zaten çalışmaların içerisinde, hepsine hâkim. Zaten mutabakatın içerisinde. Ayrı bir mutabakat süreci işletmemize gerek yok. Altı genel başkanın dışında bir isim olursa, o ismin de bu mutabakat sürecine bir şekilde katılması gerekecektir.

Altılı masada bugüne kadar ‘Şu isim olur, bu isim olmaz’ demedik ama altılı masadaki liderlerin kendi aralarındaki ikili görüşmelerde isimler zikredilebiliyor. Demokrasi emek ister. Demokrasi aynı zamanda istişare ve müzakere demek. Demokrasi yoksa bir kişi kafasın eseni yapıyorsa memleketin hayrına güzel bir sonuç ortaya çıkmıyor. Demokrasi zaman alır, sabır ister ama sonuçları çok geniş kitleler için çok faydalıdır.


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