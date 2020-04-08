Samanyolu Haber /Gündem / ‘Muhalif basın cezaevine giremeyecek’ /08 Nisan 2020 08:49

‘Muhalif basın cezaevine giremeyecek’

AKP ve MHP’nin hazırladığı infaz paketiyle cezaevlerine gazetelerin girmesi zorlaştırıldı. “Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazetelerin, ceza infaz kurumuna kabul edilemeyeceğine” ilişkin düzenlemeye tepki gösteren avukat Mustafa Gökhan Tekşen, bunun basına yönelik yeni kısıtlamalar olduğunu kaydetti.

SHABER3.COM

Basın özgürlüğü davalarına bakan Avukat Tekşen, teklifin hem basın özgürlüğü hem de haber alma hakkına açık şekilde aykırı olduğunu belirtti. Tekşen, şu değerlendirmeyi yaptı:

 “Öncelikle; resmi ilan ve reklam yayınlama cezası almak ile hükümlü veya tutuklunun okuduğu gazete içeriğine ulaşamaması arasında mantıksal hiçbir bağ yoktur. BİK; üyelerinin 1/3’ü Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta ve son dönem uygulamalarından görüldüğü üzere de Cumhuriyet, BirGün, Evrensel gibi hak temelli gazetecilik yapan kuruluşlara resmi ilan ve reklam yasağı vererek hem finansal sıkıntıya sokmakta hem de ‘istenmeyen gazetecilik’ uyarısında bulunmaktadır. Düşünün; Cumhuriyet gazetesine BİK tarafından resmi ilan yayımlama yasağı verilmiş olsun. Gazetenin tutuklu olan yazarı Barış Terkoğlu cezaevinde yazı yazdığı gazeteye ulaşamama yaptırımı ile karşı karşıya kalacak. Türkiye’de tutuklu gazeteciliğin kapsamlı bir sorun olduğu da düşünüldüğünde yasa teklifinin ne denli tehlikeli olduğu anlaşılacaktır.”

AYM’YE BAŞVURULMALI
Anayasa Mahkemesi’nin cezaevine girişi engellenen birçok yayınla ilgili ihlal kararı verdiğini anımsatan Tekşen, şu ifadeleri kullandı: “COVID-19 salgını fırsat bilinerek ifade özgürlüğünü daraltan ve yandaş basın gazetelerini cezaevine sokup tek taraflı bir veri akışına sebebiyet verecek nitelikteki uygulamanın yasal basamağını oluşturma gayretinden süratle dönülmelidir. AYM’ye iptal davası açılması ilk atılabilecek adımdır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Muhalif basın cezaevine giremeyecek’ Sonraki Haber >>

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:39:32