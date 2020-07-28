Samanyolu Haber /Gündem / Muhalif belediyelere Yargı müdahalesi: Şirketler başkanlardan alındı /28 Temmuz 2020 19:01

Muhalif belediyelere Yargı müdahalesi: Şirketler başkanlardan alındı

AKP’nin çok sayıda büyükşehir belediyesinin yönetimini kaybettiği yerel seçimlerin hemen ardından çıkarılan, belediye şirket ve iştiraklerine yönetim kurulu ve müdür atama yetkisinin belediye başkanından alıp belediye meclislerine veren Genelge’nin iptal davası reddedildi.

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Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2019’da çıkardığı genelge için Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açmıştı.
 
Gazete Duvar’ın haberine göre, Danıştay, tüm belediyelerin merakla beklediği yürütmeyi durdurma konusunda ilk kararını verdi. Yürütmeyi durdurma talebini oy çokluğuyla reddeden Danıştay, genelgenin iptaline yönelik başvuruya ilişkin olarak daha sonra karar verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dava dilekçesinde genelgenin ‘üst hukuk normlarına aykırı olduğunu’ belirterek, bugüne kadar sadece başkan tarafından kullanılan yetkinin değiştirilmesindeki amacın siyasi olduğunu, yasada belediye ve bağlı işletmelerde yönetmenin başkana ait bir yetki olduğunun yasayla belirlendiğini, çıkan genelge ile meclisin bu şirketleri hem yönetip hem de denetlemesi gibi bir durumun ortaya çıktığını belirterek bu durumun hukuk mantığına aykırı olduğunu vurgulamıştı.

TETKİK HAKİMİ BELEDİYEYİ HAKLI BULDU

Danıştay tetkik hakimi, belediyenin yürütmenin durdurulması yönündeki talebi haklı buldu. Danıştay 8 ve 10. dairelerinden 9 üyenin katıldığı müzakere sonrasında ise yürütmenin durdurulması talebi 5 üyenin oyuyla reddedildi.

Karara muhalefet şerhi koyan 4 üye ise şerh gerekçelerini şöyle dile getirdi: “Şirketlere ilişkin faaliyetler konusunda 5393 sayılı Yasanın 56. Maddesi uyarınca faaliyet raporu hazırlayıp, meclisin denetimine sunan ve yetersiz bulunması halinde meclisçe 26. Madde uyarınca görevine son verilebilen başkanın, söz konusu şirketleri yönetme yetkisi kapsamında Yönetim Kurulundaki temsilcisini de değiştirme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkinin meclise ait olduğunun kabulü şeklindeki yaklaşımın, meclisin bu şirketleri hem yönetip, hem denetleyebileceği gibi yasanın amaç ve sistematiğine aykırı bir sonuca yol açacağı açıktır.”

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