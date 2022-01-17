Samanyolu Haber /Spor / Muhalif boksör Ünsal Arık, destek istiyor: Sponsorlarım korkudan benimle çalışmak istemiyor /17 Ocak 2022 09:30

Muhalif boksör Ünsal Arık, destek istiyor: Sponsorlarım korkudan benimle çalışmak istemiyor

Almanya’da yaşayan Avrupa Şampiyonu boksör Ünsal Arık, AKP iktidarına muhalefeti nedeniyle sponsor bulmakta zorlandığını söyledi. Ünvan maçına hazırlandığını ve bunun için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu anlatan Arık, sevenlerinden destek talebinde bulundu.

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Destek hesabı açan Arık, konuyla ilgili paylaşımında, “Birlikte güçlüyüz, desteğiniz gerekiyor. Sesi olmayanların sesi olabilmek, diktatörlüğe yumruk atabilmek için lütfen destekleyin. Benim maça çıkmam, sesimizin yükselmesi demektir. Benim başarım, bizim mücadelemizdir. Lütfen destek olun. Yapacağınız bağışlar için şimdiden teşekkür ederim. Size borcumu başarım ve mücadelemle ödeyeceğim.” ifadelerini kullandı.



AKP rejimine muhalif tavrıyla bilinen Ünsal Arık, geçtiğimiz aylarda saldırıya uğramıştı.

Ünsal Arık’a destek linki hemen aşağıda…

https://shopandfundme.com/f/support-unsal-arik?fbclid=IwAR12hY7Cpphb1d9yMbcSkk8ldC2yXyf6BzHpL4TyQRz1kvajNOUaoYXxw-E

İnsan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan da Ünsal Arık’ın yardım talebine destek verdi. Avazyan’ın paylaştığı Arık’ın görüntülü mesajı ise şöyle:


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