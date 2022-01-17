Muhalif boksör Ünsal Arık, destek istiyor: Sponsorlarım korkudan benimle çalışmak istemiyor

Destek hesabı açan Arık, konuyla ilgili paylaşımında, “Birlikte güçlüyüz, desteğiniz gerekiyor. Sesi olmayanların sesi olabilmek, diktatörlüğe yumruk atabilmek için lütfen destekleyin. Benim maça çıkmam, sesimizin yükselmesi demektir. Benim başarım, bizim mücadelemizdir. Lütfen destek olun. Yapacağınız bağışlar için şimdiden teşekkür ederim. Size borcumu başarım ve mücadelemle ödeyeceğim.” ifadelerini kullandı.









İnsan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan da Ünsal Arık’ın yardım talebine destek verdi. Avazyan’ın paylaştığı Arık’ın görüntülü mesajı ise şöyle:









AKP rejimine muhalif tavrıyla bilinen Ünsal Arık, geçtiğimiz aylarda saldırıya uğramıştı.Ünsal Arık’a destek linki hemen aşağıda…