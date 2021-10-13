Samanyolu Haber /Gündem / Muhalif gazetelere BİK'ten 'ilan' cezası /13 Ekim 2021 16:55

Muhalif gazetelere BİK'ten 'ilan' cezası

Basın İlan Kurumu’nun 2020 yılında gazetelere 803 gün ilan kesme yaptırımı uyguladığını hatırlatan CHP Milletvekili Tezcan, ekonomik yaptırımların keyfi bir uygulamaya dönüştüğüne dikkat çekti. Tezcan, kurumun bu yetkisinin kaldırılmasını istedi.

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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tümüyle yürürlüğe girdiği 24 Haziran 2018 tarihi esas alınarak bu tarihten sonra Basın İlan Kurumu’nun uyguladığı yaptırımların tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması istendi.

AĞIR EKONOMİK YAPTIRIMLARLA UYGULANAN BASKI

Yasa teklifinin gerekçesinde, resmi ilanların adaletli dağıtımını sağlamak için kurulmuş olan Basın İlan Kurumu’nun, bağımsız ve eleştirel haber yapan gazeteleri ağır ekonomik yaptırımla baskı altına almaya çalışan bir kurum haline getirildiği vurgulandı.

MUHALİF YAYINLANLARA 1 YILDA 803 GÜNLÜK CEZA

Basın İlan Kurumu’nun süreklilik haline getirdiği keyfi ilan ve reklam kesme yaptırımlarının yurttaşların haber alma hakkına engel olmaya dönük bir uygulama olduğu, basın özgürlüğünü tehdit ettiği belirtilen gerekçede şunlar kaydedildi:

“2020 yılında gazetelere 803 gün ilan kesme yaptırımı uygulanmıştır. Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Evrensel gibi bağımsız ve eleştirel haber yapan gazetelere uygulanan ilan ve reklam kesme yaptırımları basın ahlak esaslarına aykırılık gerekçesine dayandırılmaktadır.

‘BASIN AHLAK ESASLARI DEĞİL, SİYASİ İKTİDARIN İSTEKLERİ’ 

195 sayılı yasanın 49’uncu maddesinde düzenlenen bu yaptırım, son yıllarda amacının aksine “basın ahlak esaslarını korumaya” dönük değil, siyasal iktidarın arzu ve isteklerini korumaya dönük olarak uygulanmaktadır.

‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YOK ETMENİN ARACI’ 

Basın ahlak esaslarına azami özen gösteren yayın kuruluşlarının aynı zamanda bu yaptırıma en fazla muhatap olan kuruluşlar olması da çelişkiyi çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu nedenle madde hükmünde yer alan ‘basın ahlak esaslarına riayet etmemek’ ifadesi artık basın özgürlüğünü yok etmenin aracı haline dönüşmüştür. Bu ifadenin çıkarılması esasen basın özgürlüğünün de güvencesi olacaktır.”
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