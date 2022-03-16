Samanyolu Haber /Medya / Muhalif internet sitesinde görevden alma kararı /16 Mart 2022 22:06

Muhalif internet sitesinde görevden alma kararı

Bir süre önce görev değişiklikleri ile de gündeme gelen muhalif internet haber sitesi Gazete Duvar'ın Genel Yayın Yönetmeni olan Hakan Aksay'ın görevinden ayrıldığı belirtildi.

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Muhalif internet haber sitesi Gazete Duvar'da yeni bir görev değişikliği meydana geldiği belirtildi. Söz konusu sitede bir süre önce yine görev değişiklikleri yaşanmıştı.
 Evrensel'de yer alan habere göre Gazete Duvar'a yaklaşık üç ay önce T24'ten gelerek Genel Yayın Yönetmeni olan Hakan Aksay'ın görevinde son verildi.

Aksay'ın bunun üzerine çalışma arkadaşlarına istifa ettiğini bildirdiği aktarıldı.

Genel yayın yönetmenliği için kurucu ekipte yer alan ve şu an Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Barış Avşar'ın adı geçiyor.
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