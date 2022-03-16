Muhalif internet sitesinde görevden alma kararı

Muhalif internet haber sitesi Gazete Duvar'da yeni bir görev değişikliği meydana geldiği belirtildi.Söz konusu sitede bir süre önce yine görev değişiklikleri yaşanmıştı.Gazete Duvar'a yaklaşık üç ay önce T24'ten gelerek Genel Yayın Yönetmeni olan Hakan Aksay'ın görevinde son verildi.Aksay'ın bunun üzerine çalışma arkadaşlarına istifa ettiğini bildirdiği aktarıldı.Genel yayın yönetmenliği için kurucu ekipte yer alan ve şu an Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Barış Avşar'ın adı geçiyor.