Samanyolu Haber /Gündem / Muhalif kanallara Peker cezası: Şikayet Soylu'dan /29 Haziran 2022 15:21

Muhalif kanallara Peker cezası: Şikayet Soylu'dan

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Sedat Peker’in açıklamalarına ekranlarında yer veren Halk TV ve KRT'ye ceza verildiğini açıkladı. İlhan Taşçı, şikayetin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldığını söyledi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Sedat Peker’in açıklamalarına ekranlarında yer veren Halk TV ve KRT'ye ceza verildiğini açıkladı. Taşçı, "RTÜK, şikayeti Süleyman Soylu’nun Peker'in yönelttiği iddialar hakkında konuşulmasından rahatsız olmasına dayandırdı" dedi. 

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Taşcı şunları söyledi:

"Sedat Peker’in açıklamalarının tartışılmasından rahatsız olan Süleyman Soylu’nun şikayeti üzerine RTÜK rapor düzenledi; Halk TV ve KRT’ye %3 para cezası kesildi.

Oysa cezalandırılan yayınlarda Peker’in iddialarının araştırılmaması, soruşturulmaması eleştiriliyor. RTÜK cezasını Sedat Peker’in açıklamalarının değerlendirildiği programlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “eleştiri sınırı ötesinde küçük düşürüldüğü” gerekçesine dayandırdı.  Kararlar oy çokluğuyla alındı.  Karara Sayın Konuralp ile birlikte karşı oy kullandık."

Karara karşı oy kullanan bir diğer RTÜK üyesi Okan Konuralp ise, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatlarının şikâyetlerini dikkate alan RTÜK, HALK TV ve KRT’ye para cezası verdi."

RTÜK, daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu ekranlarına taşıyan muhalif kanallara da ceza vermişti.
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