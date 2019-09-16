Muhalif siyasetçi dosyalarını polisten drone ile kaçırdı

Geçen haftadan itibaren birçok Rus kentinde polis, muhalif isimlerin evlerine baskınlar düzenlemeye başlamıştı. Birçok kişi sorgulanmak üzere polis merkezlerine götürülürken, bazılarının da elektronik eşyalarına ve sabit disklerine el konulmuştu. Navalniy'nin müttefikleri geçtiğimiz pazar günü yapılan yerel seçimlerde de birçok bölgede seçimleri gözlemlemiş ve usülsüzlükleri dosyalamıştı. Muhalifler ayrıca seçimlerde yapılan usülsüzlükleri YouTube üzerinden canlı olarak yayınlamıştı.Bu sabit disklerde bu belgelerin bulunduğu konuşuluyor.





T24'ün Moscow Times'tan aktardığı haberine göre evine baskın düzenlenen isimler arasında bulunan Navalniy'nin Novosibirsk koordinatörü Boyko, dosyaları yüklediği drone'u evinden dışarıya uçurduğu anları videoya çekip YouTube'a yükledi. Videoda Boyko'nun "Tahliye tamamlandı, drone hedefine ulaştı ve ilgili kişi teslim aldı. Dosyalarım kimsenin eline geçmeyecek" dediği duyuluyor.





Boyko, polisin belgeleri bulamayınca 'drone'un muhalif ismin kardeşinin evine gönderilmiş oluğunu düşünerek oraya da bir baskı düzenledi. Boyko kardeşinin kapısının kırıldığını ancak dosyaların orada olmadığını belirtti.





Boyko geçen haftalarda yapılan yerel seçimlerde aday olmuş, ancak Komünist Parti'nin adayına yenilmişti.