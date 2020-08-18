Samanyolu Haber /Gündem / 'Muhalifçilik oyunu' cezaevinde biten aktrol tahliye edildi /18 Ağustos 2020 15:22

'Muhalifçilik oyunu' cezaevinde biten aktrol tahliye edildi

AKP'li iken Davutoğlu ve Babacan'a destek vermeye başlayan, ardından da her fırsatta hakaret ettiği Hizmet Hareketi soruşturmasına dahil edilerek tutuklanan 'Ankara Kuşu' adlı trol hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tahliye edildi.

SHABER3.COM

Yaşar, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Tahliye haberini Yaşar'ın avukatı Hasan Seymen, sosyal medyada paylaştığı video ile duyurdu.

'Yolsuzluk yapanlar, devleti dolandıranlar kendinize dikkat edin'

Seymen, müvekkilinin tahliyesiyle ilgili, "Evet sevgili dostlar size güzel bir haberimiz var. Şu anda Ankara Kuşu lakaplı Oktay Yaşar'ın duruşması sonuçlandı. Baştan beri ifade ettiğimiz gibi kendsinin hiçbir suçu yoktu. Kendisi 5 aydır fuzuli yere tutuklu bulunuyordu. Mahkeme bunu takdir etti ve tahliyesine karar verdi. Yani kuş yeniden uçmaya başladı. Yolsuzluk yapanlar, devleti dolandıranlar kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Muhalifçilik oyunu' cezaevinde biten aktrol tahliye edildi Sonraki Haber >>

MotoGP'de büyük kaza

MotoGP'de büyük kaza

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:20:43