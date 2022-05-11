Samanyolu Haber /Gündem / Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var' /11 Mayıs 2022 17:39

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Lüks aracının içerisinden muhalefeti tehdit eden AKP’li trol, “Herkes akıllı olsun. 10 milyon askeri var. Hepsi hazır bekliyor. Reis parmağını oynatırsa cehennemi yakarız” dedi.

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Geçen yıl lüks aracının içerisinden muhalefeti tehdit eden AKP’li trol yeni videosu ile yine gündem oldu.

Lüks araçlı AKP’linin Plevne Marşı müziği eşliğinde söylediği sözler sosyal medyanın konuşulanları arasındaydı. AKP’li şahsın videoda “Herkes akıllı olsun. Biz reisin askerleriyiz. Reisin 10 milyon askeri var. Hepsi hazır bekliyor. Reis parmağını oynatırsa cehennemi yakarız” demesi dikkat çekti.

AKP'li trollün görüntünün başında bozkurt işareti yapması da gözlerden kaçmadı.

TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ, BAŞ ÜSTÜNDE BAŞ KALMAZ
Geçen yıl da benzer bir video yayınlayan AKP’li trol, “Reisin 10 milyon askeri var. Herkes akıllı olsun. Baş üstünde baş, taş üstünde taş kalmaz” demişti.


 
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