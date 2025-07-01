Samanyolu Haber /Gündem / Muhammed Yakut hayatını kaybetti: Suikast mı ecel mi? /01 Temmuz 2025 11:25

Muhammed Yakut hayatını kaybetti: Suikast mı ecel mi?

Delilerin Delisi isimli hesaptan yaptığı yayınlarla tanınan ve suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Muhammed Yakut hayatını kaybetti. Yakut'un Halil Falyalı suikastından 1 gün önce tutuklandığı ve dün tahliye edildikten sonra kalp krizi geçirdiği iddia edilirken ölümü "Suikast mı ecel mi?" sorusunu akıllara getirdi.

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“Delilerin Delisi” adıyla yayınladığı videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut hakkında suç örgütü yöneticiliğinden arama kararı bulunuyordu.

Yakut'un Almanya’da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Ölüm iddiası henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

MUHAMMED YAKUT HAYATINI KAYBETTİ
Halktv'de yer alan habere göre hakkında organize suç örgütü yöneticiliğinden arama kararı bulunan ve Sedat Peker gibi çektiği "Delilerin Delisi" adıyla yayınladığı videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut’un Almanya’da hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Gazeteci Yavuz Değirmenci’nin paylaşımıyla gündeme gelen iddialarda, Yakut’un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ve cenazesinin adli tıp kurumuna götürüldüğü belirtildi.

MUHAMMED YAKUT HAYATINI KAYBETTİ
Yakut’un ölümüne dair iddiaları gündeme getiren Değirmenci, "Aldığım bilgiye göre Muhammed Yakut bu sabaha karşı Almanya'da vefat etti. Ölüm sebebi kalp krizi. Cenazesi Adli tıpa götürüldü." dedi. Yakut'un ölümünde "suikast" ihtimalinin araştırılması gerektiğini ifade eden Değirmenci, "Kalp krizi denmiş olsa da normal bir ölüme benzemiyor." dedi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Yakut'un Hollanda'da suikast yapılan Halil Falyalı'nın muhasebecisi ile görüşmeye giderken, suikastten bir gün önce, yakalanıp tutuklandığını aktaran Değirmenci, normal cezaevinden yüksek güvenlikli cezaevine nakledilen Yakut'un ölümünden önceki gün serbest kaldığını yazdı.

Ademhan Group Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Ferhan Ademhan da yaptığı paylaşımda, Yakut’un serbest bırakıldıktan bir gün sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Yakut'un ölümüne ilişkin iddialar arasından dün gece saat 01:00 sularında Almanya'daki bir Türk lokantasında hayatını kaybettiği ve Yakut'un ölümünün Happy Garden adlı saunada gerçekleştiği yer alıyor.
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