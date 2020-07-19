Samanyolu Haber /Gündem / "Muharrem Bey herkesin yerine gider" sözüne cevap verdi /19 Temmuz 2020 11:53

"Muharrem Bey herkesin yerine gider" sözüne cevap verdi

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Muharrem Bey herkesin yerine Ayasofya gider" açıklamasına yanıt verdi.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün sabah Emirgan Korusu'nda köşe yazarlarıyla kahvaltıda buluşup gündemi değerlendirdi.

İBB Genel Sekreterliği’ne yapılan atamadan Ekrem İmamoğlu'yla uyumuna kadar pek çok konuda görüşünü paylaşıp soruları yanıtlayan Kaftancıoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin görüş belirtmek istemedi. 

Kaftancıoğlu, davet gelmesi halinde Ayasofya'ya namaz kılmaya gideceğini söyleyen Muharrem İnce'nin sözleri hatırlatılarak "Siz de davet gelirse namaza gidecek misiniz?” sorusunu, "Muharrem Bey herkesin yerine gider” diyerek yanıtladı.

Konuya ilişkin Hürriyet gazetesine konuşan İnce, "Ben bu partinin gençlik kollarından bu yana her kademesinde görev yapmış birisiyim. CHP kültürünü ve parti terbiyesini iyi bilirim. Onun için partimizin il başkanı ile basın önünde tartışmaya girmem. Takdir kamuoyunun ve partililerin vicdanına aittir” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Muharrem Bey herkesin yerine gider" sözüne cevap verdi Sonraki Haber >>

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

Çayeli sular altında!

Çayeli sular altında!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:21