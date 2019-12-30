Muharrem İnce adaylığını açıkladı

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:





-Cumhurbaşkanlığı yarışı için hazırlanıyorum. Türkiye'nin sorunlarını öğrenmeye ve çözüm üretmeye. Ders çalışıyorum bir Yüksek Lisans öğrencisi gibi. Gündemden kopmuyorum.





Beştepe'ye giden CHP'li iddiası





Talat Atilla'yı tanıyor musunuz?





-Hiçbir diyaloğum yoktur kendisiyle. Sokakta görsem fotoğrafına benzetir miyim bilmiyorum.





-Sayın Cumhurbaşkanı ortaya çıktı 'Böyle bir görüşme yoktur' dedi. Ben çıktım meydan okudum, dava açtım. Saray'a giden bir kişi varsa bile o ben değilim. Benim olmadığım ortaya çıkmışsa daha fazla uzatmadım.





CHP içinde 'çete' iddiası





-Çete arkadan iş çeviren, pusu kuran, komplolar kuran insanlara denir. Bana karşı da bir komplo kurulmuştur. Lafımın arkasındayım. Komplo açığa çıktı, ben aklandım. Cumhurbaşkanı Saray'a çağırsa gider miyim? Sohbet ederim, giderim konuşurum. Ama bunu gizli yapmam. Tweet atarım, şu saatte görüşeceğim diyerek. Sonra Genel Başkan'dan izin alırım, öyle görüşürüm.





Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?





-Kendisini aradım. Görüşelim bakın bu partiye zarar verir. Ben İzmir'e gidiyorum demiştim. Sonra da görüşmedik. Beraber basın karşısına çıksaydık, konuyu kapatırdık. Zamana yayılmazdı, büyümezdi. Görüşmek isterse görüşürüm.





-Ömrümü verdim bu partiye. Tüzel kişiliğe bir zarar gelecekse susarsınız. Ben vekil olmak için gelmedim ki partiye.





"Aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım"





-İddiam hâlâ sürüyor. O bir komplodur, kurgudur. Ben Kanal İstanbul'u yerli otomobili, asgari ücreti konuşmak istiyorum. Baştan söyleyeyim. Tüm gece bu iddiayı konuşmam. CHP'nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Genel Başkan derse ki ben 'Cumhurbaşkanı adayıyım.' kendisini desteklerim. Ne istiyorsa orada olurum. Ben sağında, solunda dururum. Al arabayı gez, katkı sağla... Sağlarım. CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Yoksa iddiası ortadan kalkar. Kendisi aday olursa ben yanındayım. Aday olmadığı tüm durumlarda ben aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım.





CHP Genel Başkanlığına aday olacak mısınız?





Hele bir kurultay gelsin. Ben lafımın arkasındayım. CHP adayı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Öyle olmalıdır. Yoksa iddiamız ortadan kalkar.





CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verir misiniz?





-Ekrem İmamoğlu ayrı Abdullah Gül ayrı. Partimin milletvekilleri 'Ekrem İmamoğlu aday' demişse bana düşen görev ona yardımcı olmaktır. ('Gül' dendiğinde...) Bakacağız ona. Sayın Genel Başkan aday olduğunda ben yokum.





-Partiden 8.5 puan fazla almışsam, 41 yıl sonra CHP 30 barajını aşmışsa, herhalde hakkımı teslim edersinizdir diye düşünüyorum. Megaloman değilim ama katkım var.





-Belediyelerimizde başarılı olmak zorundayız. Seçim başarımız ortadadır, başta adaylarımız olmak koşuluyla. Şimdi belediyecilik başarısı konuşulacak. Bu kadar sürede başarılı-başarısız denemez kimseye. Uyarı yapıyorum, 'olmasın' diyorum. 'Aman 89'da yaşadığımızı yaşamayalım.' diyorum.





-Ankara ile ilgili bir şey söylerim. Ankara'da yaşıyorum. 81 ille ilgili bir şey söylemem. Ankara'nın kesin oyu artmıştır.





Çete iddiası





-Benim 'çete' dediklerim beni aday göstermedi. Partinin gerçeklerini söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu istemeyip, onlar isteseydi olur muydu? Sayın Kılıçdaroğlu 'CHP üyeleri arasında anket yaptırdım. Yüzde 85 sen çıkıyorsun.' dedi. Doğrusunu yaptı Genel Başkan. Minnet mi edeceğim? Minnet falan etmeyeceğim. Dava açacaklar. 'CHP'li vekilden aldım bilgiyi' diyor. Neden dava açmıyorsun kardeşim. Duyumlarım da var bildiklerim de. Tahminlerim var.





Sinan Aygün'ün istifa etmesi





-Ne yazık ki CHP yönetimi krizleri iyi yönetemiyor, nokta. Sinan Aygün-Belediye Başkanımız tartışması benim ilgi alanım dışında, nokta. Siz sorun ben Kanal İstanbul'u anlatacağım. Bütün gece CHP'yi tartışmam, Türkiye'nin sorunlarını tartışacağım.





"Geç kalındı"





-Dünyada ilk otomobil 1885 yılında yapılmış. Geç kalındı. Pilde dışa bağımlı olabiliriz. Eksik taraflardan biri bu, bataryaların pil ömrü tükenirse 50 bin dolar ücret çıkabilir. Çevreci olmak elektrikli araç yapmakla olmuyor. Hidrojen pil teknolojinin gerisinde kalmayalım. Kendimizi pil konusunda geliştirmeliyiz. Şuanda geriden geliniyor.





-Otomotivin araştırma toplantısında herkes olmalıydı. Bu otomobil sadece AKP'nin otomobili değil. Beni çağırsalardı giderdim.





"Erken seçim..."





-2023'ten önce seçim olacağı kesin. Ekonomik gidişat seçimi erkene çekecektir.