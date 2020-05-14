Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce bankada parası olanları uyardı /14 Mayıs 2020 22:09

Muharrem İnce bankada parası olanları uyardı

CHP'nin İş Bankası'ndaki hissesinin Hazine'ye devri tartışmasının gündemde olduğu şu günlerde Muharrem İnce'den bankada parası olanlara bir uyarı geldi.

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CHP'li Muharrem İnce, CHP'nin Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devri için Erdoğan'ın 'bir an önce bitirilmesi' talimatı verdiği iddiasına tepki gösterdi. İnce, "Bu kafa, bankadaki paranıza da çökebilir" dedi.

İddiaya göre; uzun süredir Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti ile kontrolü CHP'ye bırakılan İş Bankası hisselerini Hazine'ye devretmek için çalışmalar yapan AKP iktidarı bu konuda süreci hızlandırmak istedi.

Basında bugün yer alan iddiaya göre; Türkiye İş Bankası’nın hisselerinin Hazine’ye devri için başlatılan çalışma konusunda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir an önce sonlandırılması talimatı verdi.

CHP'li Muharrem İnce konuyla ilgili twitterdan tepki gösterdi ve "Bunu daha önce darbeciler denedi, olmadı, olmaz. Aklınızdan bile geçirmeyin, ekonomide yeni sorunlara kapı aralamayın" dedi.

İnce'nin açıklaması şöyle:

"Tulumbada su bitince ne yapacaklarını şaşırdılar, gözlerini yine Atatürk’ün mirasına diktiler. CHP’nin İş Bankası hisseleri üzerindeki yönetim hakkını gasp etmek, miras hukukunu, mülkiyet hakkını yok saymaktır.

Miras hukukunu yok sayarak, Atatürk’ü mirasını çiğneyerek İş Bankası’na çökmeyi düşünen bir kafa evinize, barkınıza, bankadaki paranıza da çökebilir.

Bunu daha önce darbeciler denedi, olmadı, olmaz. Aklınızdan bile geçirmeyin, ekonomide yeni sorunlara kapı aralamayın"
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