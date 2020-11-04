Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce, Berat Albayrak'a böyle seslendi /04 Kasım 2020 22:45

Muharrem İnce, Berat Albayrak'a böyle seslendi

Dolar kurunun yükselmeye devam etmesini eleştiren Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a seslendi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı televizyon programında  "Dolar yükselince endişelenmeli miyiz? sorusuna, ''Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz var mı? Dolarla bir işiniz var mı? '' diye cevap vermişti.

CHP'li Muharrem İnce, doların yükselişini değerlendirerek Albayrak'a göndermede bulundu.

Twitter üzerinden paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde piyasa değeri 34 milyar dolar olan 9 bankanın Kasım 2020 itibarıyla piyasa değeri 15 Milyar Dolar. Bakan bey dolar kuruna bakmıyor ama, dolar kuru yükseldikçe fakirleşiyoruz.''


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