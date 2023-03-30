'Muharrem İnce bugün CHP'yle anlaştığını açıklayabilir'

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, cumhurbaşkanı adayları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dün gerçekleştirdiği görüşme sonrası kulislerden edindiği bilgileri aktardı.







İnce'nin ortak basın açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu'nu "Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık, güle güle" diye uğurlaması, kamuoyunda 'defter kapandı' diye yorumlanmıştı.





Aldığı duyumların görüşmelerin tamamen bitmediği yönünde olduğunu söyleyen Aktaş, İnce'nin 'kırgın ayrıldığını' iddia ettiği eski partisine bu süreçte bir kez daha kırıldığını, Kılıçdaroğlu'na da açıkça "Ben bu mahallenin çocuğuyum. Bu mahallenin çocuğunu dikkate almayıp, benim 10'da birim kadar bile olmayan diğer partileri yanınıza aldınız. Sadece bu mahallenin çocuğu olduğum için bana değer vermediniz" dediğini ileri sürdü.







"Sadece bu yaklaşım bile, Muharrem İnce'nin CHP'ye olan duygularını ve kırgınlığını anlatmaya yetiyor" görüşünü dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:





"Görüşmenin ardından ortaya çıkan hava, İnce ile uzlaşma olmayacağı yönündeydi. Fakat iki parti arasında görüşmeler tamamen sonlanmadı. YSK'nın kesin liste açıklayacağı 31 Mart gece yarısına kadar zaman var.





'İKİ BAKANLIK, BEŞ VEKİLLİK TALEP ETTİ'



Benim kulislerden öğrendiğim, Muharrem İnce'nin, CHP liderinden iki bakanlık ve beş milletvekilliği talep ettiği. Fakat SP, Gelecek, DEVA ve DP'ye de listelerinde yer verecek olan CHP'de milletvekili listesi hazırlamak şu sıralarda en büyük sorun. Buna rağmen CHP, İnce'ye bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önerecek.





'BÜYÜK OLASILIKLA BU AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLAYACAK'

Cumhurbaşkanı adaylığı kesin listesi YSK tarafından açıklanmadan, Muharrem İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu lehine yarıştan çekilme olasılığı hiç de söylenildiği kadar düşük değil. Büyük olasılıkla bu akşam saatlerinde İnce, CHP ile anlaştığını açıklayacak."