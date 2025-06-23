Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce CHP'ye geri dönüyor: 'Yarın rozet takacak' iddiası /23 Haziran 2025 23:41

Muharrem İnce CHP'ye geri dönüyor: 'Yarın rozet takacak' iddiası

CHP Parti Meclisi’nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin partiye olası dönüşü gündeme geldi. Parti Meclisi’nde Muharrem İnce’nin partiye katılmasının onaylandığı iddia edildi. Bu kararın ardından kulislerde hareketlilik yaşanırken, İnce’nin yarınki Meclis grup toplantısında CHP rozeti takacağı öne sürüldü.

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geri dönüp dönmeyeceği yönündeki tartışmalara, CHP Parti Meclisi toplantısında değerlendirilen gündem maddesi yeni bir boyut kazandırdı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Parti Meclisi’nde İnce’nin dönüşü üzerine doğrudan bir karar alınmasa da, bu konuya ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Parti içinde bazı isimlerin olumlu yaklaştığı, bazı kesimlerin ise temkinli olduğu belirtiliyor.

Muharrem İnce’nin 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından partiden ayrılarak Memleket Partisi’ni kurması, CHP ile yollarını net bir biçimde ayırmasına neden olmuştu. Ancak son dönemdeki siyasi gelişmeler, eski CHP’li İnce’nin yeniden partiye dönüp dönmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

'YARIN ROZET TAKACAK'

Meclis kulislerine yansıyan iddialara göre, CHP’de en yetkili organ olan Parti Meclisi'nde İnce’nin geri dönüşü onaylandı. Bu gelişmenin ardından İnce'nin yarın CHP grup toplantısına katılacağı ve rozet takacağı öne sürüldü.
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