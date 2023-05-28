Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce Erdoğan'ı tebrik etti /28 Mayıs 2023 23:53

Muharrem İnce Erdoğan'ı tebrik etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan seçim sonuçlarındaki üstünlüğünün ardından "Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan seçim sonuçlarındaki üstünlüğünün ardından açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Muharrem İnce, Erdoğan’ı tebrik etti.

İnce, “Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum” diye belirtti.
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