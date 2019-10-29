Muharrem İnce: Gönül rızası ile 'evet' derdim

Muharrem İnce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruya, "Ben grup başkanvekili olsaydım o tezkereye gönül rızası ile 'evet' derdim. Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyorum" dedi.



CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. İnce, "Ben grupbaşkanvekili olsaydım o tezkereye gönül rızası ile 'evet' derdim. Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyorum" dedi.





Muharrem İnce, 'CHP kurultayında aday olacak mısınız?' sorusuna ise "Delege isterse aday olurum." yanıtını verdi.





İnce, "Ben gidip bana imza verin dememç Ben oraları aştığımı düşünüyorum. Ben şunu savunuyorum. CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Siyasi partinin liderinin amacı da bir numaralı yönetici olmaktır. CHP Genel Başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır" diye konuştu.