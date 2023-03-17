Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce kesin kararını açıkladı: Aday mı, çekilecek mi? /17 Mart 2023 14:20

Muharrem İnce kesin kararını açıkladı: Aday mı, çekilecek mi?

Aday mı olacak yoksa Kemal Kılıçdaroğlu lehine yarıştan çekilecek mi? Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce merak edilen soruya noktayı koydu.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığının kesin olduğunu açıkladı.

"Yüz bin imza toplayacağım. Prosedürü tamamlayacağım" diyen İnce, seçimlerin ikinci tura kalacağını ve kendisini ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'a göre daha şanslı bulduğunu söyledi.

Yandaş Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Muharrem İnce ile görüşmesini şöyle aktardı:

Son günlerde gazeteciler, şu tarz paylaşımlar yapmaya başladılar:

'Muharrem İnce bana küstü. Aradım açmadı.'

'Dur' dedim, 'Ben de bir arayayım.'

Aradım. İlk çalışta bingo!

Açtı telefonu. 'Şu anda İskenderun’dan Hatay’a gidiyorum' dedi.

'Neler oluyor? Aday olacak mısınız? Altılı Masa’ya katılacak mısınız? Bir karar verdiniz mi?' diye soruları peş peşe sıraladım.

Verdiği cevap şu oldu:

'Ben aday olacağım. Yüz bin imza toplayacağım. Prosedürü tamamlayacağım.'

'Kesin mi?' dedim. 'Kesin' dedi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimlerde adaylığının kesin olduğunu söyledi.

Bu bir macera olmaz mı? Neden bu yolu seçiyor?

Sorularım bunlardı. Şöyle dedi:

“Sokaklardayım, sokağın nabzını tutuyorum. Evet, ‘CHP’ye katıl’ diyen var. Ama bir katıl diyen varsa, ‘Sakın ha’ diyen üç var. ‘Biz bu ikisine de oy vermeyeceğiz’ diyorlar. AKP’den bıkmış ama Altılı Masa’ya da güvenmiyor. Sokakta en çok, “Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş?’ cümlesini işitiyorum. Seçime 55 gün var. Bakarsın ikinci tura Kılıçdaroğlu ile İnce kalır. Ben aday olacağım”

Kendisine ve partisine gençlerden olağanüstü ilgi olduğunu söylüyor Muharrem İnce.

Bir haftada 80 bine yakın genç, partisine üye olmuş.

“Hepsi 30 yaşın altında. 42 yıl CHP’deydim. İyi günlerini de gördüm kötü günlerini de gördüm ama ben böyle bir şey görmedim” diyor.

Ardından da şunu hatırlatıyor:

“Seçime daha 55 gün var. Ben henüz meydanlara çıkmadım. Kampanya başlatmadım. Ve tablo bu”

Sokakta bambaşka bir havanın olduğunu söylüyor İnce.

Başka bir rüzgârın estiğinden emin.

“Üç beş oy alacağımı görsem denemem” diyor.

Ardından da ekliyor:

“Birinci turda kafa kafaya sonuçlar çıkar. İkinci turda ise Kılıçdaroğlu’na göre de Erdoğan’a göre de ben daha şanslıyım. Macron tarzı bir durum ortaya çıkacak. Macron modeli olacak.”

Peki bu nasıl olacak?

Kendine göre hesapları var İnce’nin.

Altını çizdiği cümle şu:

“Bu seçimde birinci turu değil, ikinci turu düşünerek oy kullanmak lazım.”

Konuyu şöyle izah ediyor:

"Seçim ikinci tura kesin kalacak. Diyelim ki Erdoğan’la ben kaldım. Kılıçdaroğlu’na verilen oylar bana gelir, ben kazanırım. Kılıçdaroğlu ile ben kalırsam, yine ben kazanırım. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu kalırsa, ben istesem de bana verilen oyların hepsini Kılıçdaroğlu’na taşıyamam. Seçim riske girer. Her durumda İnce’nin ikinci tura kalması lazım"

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