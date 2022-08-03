Muharrem İnce kulaklarına inanamadı

Seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği yurt gezilerine devam eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir tezgahta sorduğu ejder meyvesinin fiyatını duyunca adeta kulaklarına inanamadı.





Bir adet ejder meyvesini eline alarak pazarcı esnafına fiyatını soran İnce, 180 TL cevabını alında adeta kulaklarına inanamadı.





Şaşkınlığı kameraya da yansıyan İnce, "Ya bir dakika." diye tepki gösterdi.





AKP yönetimini kast ederek "Bunlar bundan mı yiyor sürekli?" diye soran İnce, meyveyi tezgaha geri bırakarak yoluna devam etti.





İşte o anlar:









