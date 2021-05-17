Muharrem İnce, Memleket Partisi'ne genel başkan seçildi

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na verdi.





Muharrem İnce’nin başlattığı ”Memleket Hareketi”nin partileşme süreci tamamlandı. Kurucular Kurulu adına verilen dilekçe ile birlikte yeni partinin teşkilatlanma çalışmaları da hız kazanacak.





CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin hareketine katılan Gaye Usluer de Parti Sözcüsü sıfatıyla saat 16.00'da genel merkezde açıklama yaptı.





Usluer, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne oy birliği ile ilk genel başkan olarak seçildiğini duyurdu.





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Usluer parti MYK'sini şöyle açıkladı:





Muharrem İnce: Genel Başkan





Gaye Usluer: Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü





Hakkı Aklın: Genel Sekreter





Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı





Özcan Özel: Genel Başkan Yardımcısı





Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü





Serhat Galip ve Nurban Demirbağ: Genel Başkan Yardımcıları





Mevlüt Dudu ve Mert Ünlü Yürir: Genel Sekreter Yardımcıları





Serkan Ufuk Akgün: Genel Sayman





Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri: Neşet Elaldı, Ali Rıza Büyükuslu, İpek Özkan Sayan, Serkan İleri, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Pala, Özgün Öztunç, Asuman Ali Güven, Burak Savtur, Süleyman Erguner.





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İnce, partiye ilişkin ilk açıklamasını ise salı günü genel merkez binası önünde yapması bekleniyor.





İnce’nin kuracağı partinin seçimlere katılabilmesi için, seçimden 6 ay önce, en az 41 ilde teşkilatlanmasını ve olağan kongresini tamamlayarak seçimli büyük kurultayını yapması gerekiyor.

