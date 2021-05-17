Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce, Memleket Partisi'ne genel başkan seçildi /17 Mayıs 2021 18:52

Muharrem İnce, Memleket Partisi'ne genel başkan seçildi

CHP'den istifa ederek yeni parti kurma hazırlığına girişen ve 1000 günde Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, parti kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. İnce, oy birliği ile Memleket Partisi'nin genel başkanlığına seçildi.

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Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na verdi.

Muharrem İnce’nin başlattığı ”Memleket Hareketi”nin partileşme süreci tamamlandı. Kurucular Kurulu adına verilen dilekçe ile birlikte yeni partinin teşkilatlanma çalışmaları da hız kazanacak.

CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin hareketine katılan Gaye Usluer de Parti Sözcüsü sıfatıyla saat 16.00'da genel merkezde açıklama yaptı.

Usluer, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne oy birliği ile ilk genel başkan olarak seçildiğini duyurdu.

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Usluer parti MYK'sini şöyle açıkladı:

Muharrem İnce: Genel Başkan

Gaye Usluer: Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü

Hakkı Aklın: Genel Sekreter

Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı

Özcan Özel: Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü

Serhat Galip ve Nurban Demirbağ: Genel Başkan Yardımcıları

Mevlüt Dudu ve Mert Ünlü Yürir: Genel Sekreter Yardımcıları

Serkan Ufuk Akgün: Genel Sayman

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri: Neşet Elaldı, Ali Rıza Büyükuslu, İpek Özkan Sayan, Serkan İleri, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Pala, Özgün Öztunç, Asuman Ali Güven, Burak Savtur, Süleyman Erguner.

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İnce, partiye ilişkin ilk açıklamasını ise salı günü genel merkez binası önünde yapması bekleniyor.

İnce’nin kuracağı partinin seçimlere katılabilmesi için, seçimden 6 ay önce, en az 41 ilde teşkilatlanmasını ve olağan kongresini tamamlayarak seçimli büyük kurultayını yapması gerekiyor.
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