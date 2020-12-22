Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi’nde kurulmadan ayrılık

CHP’li Muharrem İnce’nin 4 Eylül’de başlattığı ‘Bin Günde Memleket Hareketi’nin Kurucular Kurulunda yer alan eski FED ekonomisti ve toplum bilimci Erkin Şahinöz, siyasi hareketten ayrıldığını belirtti.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinöz, ayrılma kararını Muharrem İnce’ye de bildirdiğini kaydetti. Şahinöz “Kurucı Kurulu’nda olduğum #MemleketHareketi’nden ayrıldım. Ayrılma nedenimi Sn. Başkan’a ilettim. “Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ama size sevgim ve saygım en üst düzeyde, her zaman yanınızdayım” dedi.







Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ni 4 Eylül’de Sivas’tan başlatmıştı.