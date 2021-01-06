Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce o iddiayla ilgili konuştu /06 Ocak 2021 21:46

Muharrem İnce o iddiayla ilgili konuştu

Başlattığı 'Memleket Hareketi'nin partileşme sürecinde CHP'den istifa edeceği iddia edilen Muharrem İnce'nin, söz konusu söylemle ilgili açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

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CHP'li Muharrem İnce, bugün Yalova'nın kırsal Elmacık Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP'den istifa ettiği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. CHP'den henüz istifa etmediğini belirten İnce, "Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek" dedi. 

"PARTİ KURULUNCA İSTİFA EDİLİR"

Evinin bahçesinde kuracağı partinin tüzüğünü konuştuklarını belirten İnce, "Bugün kurucular kurulu üyesi arkadaşlarımla toplantı yaptık, bu doğrudur. Doğada bir yürüyüş yaptık. Yakında bazı açıklamalarımız olacak. Toplantı yaptığımız doğrudur. Tüzük tartıştık, program tartıştık. Doğada yürüyüş yaptık, evin bahçesinde de oturduk. Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek. Öyle bir açıklamamız olmadı" şeklinde cevap verdi.
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