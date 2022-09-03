Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ? /03 Eylül 2022 00:42

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un programında, bir izleyicinin "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dediniz. Bu Memleket Partisi'ne yakışıyor mu?" sorusuna, "Benim 'Demirtaş serbest bırakılsın' diye bir sözümü bulun, siyaseti bırakırım" dedi. Bunun üzerine, İnce'nin, Demirtaş'a tahliye istediği görüntüler ortaya çıktı.

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Muharrem İnce'ye bir izleyici, "Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce 'Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın' demiştiniz. PKK terör örgütü üyesi olan bir insanın serbest bırakılması fikri Memleket Partisi ismindeki 'memleket' kelimesine yakışıyor mu?" diye sordu. 'SİYASETİ BIRAKIRIM' Bunun üzerine Muharrem İnce, "Benim 'Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın' dediğim tek cümleyi bulursanız aha da buraya yazıyorum, siyaseti bırakırım" deyip istifa dilekçesini seyircilere gösterdi.
Bunun üzerine sosyal medyada Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın, o da bizim gibi gezip propaganda yapsın" dediği sözlerin videosu dolaşıma sokuldu. 
Halk TV’de yayınlanan programda İnce’nin, “Selahattin Demirtaş’a gitme’ dediler. Yok, kardeşim dedim, gideceğim. Hatta serbest kalsın, propaganda yapsın. Bizim gibi ders yapıyorsa o da yapsın, ne var bunda?” dediği görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar, İnce’nin imzaladığı gibi sözünü yerine getirmesi gerektiğini yazdı.
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Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

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