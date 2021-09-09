Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül de listeye girdi /09 Eylül 2021 20:03

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül de listeye girdi

ORC Araştırma'nın Twitter hesabı üzerinden paylaşılan Eylül ayı seçim anketine göre AKP ilk sırada CHP ise ikinci sırada yer alırken MHP ve HDP'nin ise yüzde 10'un altında kaldığı görüldü. Yeni kurulan Memleket Partisi ile Türkiye Değişim Partisi'nin de anket grafiğinde yer alması dikkat çekti.

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ORC Araştırma, Eylül ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. 

Ankete katılanların verdikleri yanıtlara göre; AKP yüzde 32,1, CHP yüzde 25,3, İyi Parti yüzde 12,7, MHP yüzde 9,7, HDP yüzde 7,9, DEVA Partisi yüzde 4,5, Gelecek Partisi ise yüzde 2,5 oy alıyor. 

Anketin grafiğinde ise yüzde 1.2 oy ile Saadet Partisi'nin yanı sıra yüzde 1,6 oy ile genel başkanlığını Muharrem İnce'nin yaptığı Memleket Partisi ve yüzde 0.8 oy ile de Mustafa Sarıgül'ün liderlik ettiği Türkiye Değişim Partisi de kendine yer buldu.



ORC'nin yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Bu pazar genel secim olsa"

Eylül 2021

AK Parti %32,1

CHP %25,3

İYİ Parti %12,7

MHP %9,7

HDP %7,9

DEVA %4,5

Gelecek Partisi %2,5

Araştırma raporunda yer alan diğer bölümler, yarın itibariyle sosyal medya hesaplarımızdan ve http://orcarastirma.com.tr den paylaşılacaktır."
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