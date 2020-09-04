Muharrem İnce yola çıktı: Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecek

Memleket Hareketi'ni Sivas Kongresi'nin 101'inci yılında bu kentten başlatan Muharrem İnce, "Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir." dedi.





"Bizim derdimiz gençlerin beyin göçünü engellemektir," diyen İnce, şöyle devam etti; "Biz her türlü ayrımcılığa karşı dik duranlarız. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Türkiye’yi dijital üretim merkezi yapacağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız. Gelin bir olalım diri olalım. 92 parti var kimse finansörlerini sormuyor ama bize soruyorlar. Bir tane kiraladığımız bu otobüs var, 10 yaşında. Sadece otobüs kiraladık, finansörümüz yok. Bize milyon dolarlar lazım değil, bize yürek lazım, cesaret lazım. Türkiye’nin yeni bir tek adam partisine, tek adam hareketine ihtiyacı yoktur. Ortak akılla, ortak iyiyi bulacak bir oluşuma ihtiyacı var."









İnce'nin açıklamasında değindiği bazı konular:









* Türkiye'nin İttifak-ı Milli ittifakına ihtiyacı var. İktidar gitmekten korkuyor, muhalefet de muhalefet yapmaktan korkuyor. Gençler umutsuz, yurtdışına gitmek istiyor. Dokunsan yıkılacak bir iktidar var ama maalesef muhalefetin oyu artmıyor. Vatan haini demesinler diye ürkek bir muhalefet var. Dokunsan yıkılacak bir iktidarla ürkek muhalefet arasına sıkışmış bir Türkiye bize yakışmıyor.





* Türkiye'de 92 tane parti var kimseye sormuyorlar finansörlerini. Kiraladığımız bu otobüs var, 10 arkadaş 1 yıllığına kiraladık. Bize milyonlar lazım değil, bize yürek lazım.