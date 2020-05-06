Muharrem İnce'den 'darbe' açıklaması

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, "Darbe yapacaklar yalanıyla başarısızlıklarını beceriksizliklerini, işsizliği, hayat pahalılığını, maske bile dağıtamamış olmalarını, vatandaşa para vermek yerine IBAN vermelerini, doların 7 lirayı aşmasını perdelemek istiyorlar" dedi.





'DARBE TİCARETİ YAPILIYOR'





İnce, ''Darbe paranoyası yeniden hortlatılıyor. Adeta darbe ticareti yapılıyor. Darbe yapacaklar yalanıyla başarısızlıklarını beceriksizliklerini, işsizliği, hayat pahalılığını, maske bile dağıtamamış olmalarını, vatandaşa para vermek yerine IBAN vermelerini, doların 7 lirayı aşmasını perdelemek istiyorlar" dedi.





'DARBELER DÖNEMİNİ SONA ERDİRECEK DİYEN SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?'





'Geçtiğimiz yıl Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır diyen siz değil miydiniz?' diye soran İnce, ''Ucube Cumhurbaşkanlığı sistemini savunurken bu sistem darbeler dönemini sona erdirecek diyen siz değil miydiniz?'' ifadelerini kullandı.





'800 BİN FARK YİYEN SİZ DEĞİL MİSİNİZ?'





İnce, ''Daha geçen yıl seçmenin sandıktaki tercihini beğenmeyip YSK darbesiyle seçmenin iradesini yok sayıp seçim yenileten ve 800 bin fark yiyen siz değil misiniz? O süreç 'bekamızı demokrasiye feda etmeyelim' diyenlere sessiz kalanlar siz değil misiniz?'' diye sordu.





'DARBE TİCARETİNDEN SİZE EKMEK ÇIKMAZ'





Darbe ticaretinden size ekmek çıkmaz, darbe ticaretinden size mağduriyet çıkmaz diyen İnce, ''Bırakın bu darbe ticaretini, demokrasiyi içselleştirin, yargı bağımsızlığını sağlayın, hukukun üstünlüğüne inanın, ekonomiyi düzeltin. Bunları yapamazsanız sandıkta darbeyi millet size yapacak. Seçimle geldiniz, her türlü antidemokratik uygulama ve heveslerinize rağmen seçimle gideceksiniz'' dedi.