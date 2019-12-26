Muharrem İnce'den asgari ücret açıklaması

Milyonlarca emekçinin merakla beklediği asgari ücret rakamları açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı rakamlara göre, 2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943, net 2.324 TL olarak belirlendi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce de sosyal medya hesabı üzerinden asgari ücret miktarına tepki gösterdi.





İnce'nin paylaşımları şu şekilde:





- Asgari ücret, ister kamu isterse özel kuruluşlar açısından olsun maliyeti düşürmenin bir seçeneği olarak asla görülmemelidir. Çünkü asgari ücret yaşam maliyeti endekslerine göre hesaplanmaktadır.





- Bu endekse göre yapılan hesaplamaları dikkate almayan bir ücret sistemi kölelik düzeni demektir. Karnını doyur, her şeyini satın al düzeni hiçbir insana layık görülemez, kendi insanımıza asla!





- Asgari ücret 7 milyon çalışanımızı doğrudan 20 milyon çalışanımızı dolaylı olarak etkiliyor. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde bütün toplumu etkiliyor. Alınacak ücretin artması iyice düşen alım gücünün bir nebze olsun artması anlamına gelir.





- Bütün mesele, kimden yana olacağınız ve önceliklerinizle ilgili meseledir. İşçisini, emekçisini yaşam maliyetinin sınırlarında yaşatan bir ülke huzurlu, güvenli bir ülke olamaz.





- Ürettiği zenginliği adil biçimde paylaşamayan toplum ise daha fazla zenginlik üretemez. Türkiye’de yaşam maliyeti 2560 TL, #asgariücret 2324 TL. Saraya, yandaşa, yandaş müteahhitlere para var, EYT’liye, asgari ücretliye, çalışana, emekliye yok!