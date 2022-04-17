Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce'den dikkat çeken 'ittifaka destek' açıklaması /17 Nisan 2022 09:49

Muharrem İnce'den dikkat çeken 'ittifaka destek' açıklaması

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'na destek açıklaması yaptı. Ancak destek vermek için önemli bir şartı var.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda yeteri kadar oy alamamaları durumunda Millet İttifakına destek vereceklerini açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen İftar yemeğine katılmak üzere Bursa'ya geldi.

İftar yemeğinin ardından partililere seslenen Muharrem İnce, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura gitmesi durumunda, Cumhur ittifakının karşısında olan adayı destekleyeceklerini belirten Muharrem İnce, "Parlamenter sistem, eski sistemde oy bölmesi olurdu ama biz bu seçime başkanlık sistemiyle gireceğiz. Başkanlık sisteminde oy bölmesi diye bir şey olmaz ki. Birinci turda Erdoğan alıyorsa yapılacak bir şey yok alıyor zaten. Alamıyorsa kanun zaten öyle diyor, kim birinci ikinci ise seçime onlar girebilir. Biz diyelim birinci ikinci olamadık, üçüncü beşinci olduk diyelim. Birisi Erdoğan, öbürü kimse onu destekleyeceğiz. Bu kadar basit, neden bölücü oluyormuşuz. O zaman ben muhalefete sesleniyorum, ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. Biz olamazsak birinci ya da ikinci, siz olursanız, ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz?" dedi.

'İTTİFAK YAPILABİLİR'
Siyasette ittifakların yapılabileceğine değinen İnce, "Oturursun masaya, 'Bir yılda 10 bin yurt yapacağız, köylüye mazotun on lirasını biz vereceğiz, emeklilere yılda iki maaş ikramiye vereceğiz, ev kadınlarının sigorta primini destekleyeceğiz, yargı düzenini değiştireceğiz, kamu ihale kanunu rekabete açık hale getireceğiz, EYT'lilerin sorununu çözeceğiz' diye yazarsın. Kaç parti katıldı, 6 mı? Herkes imzalar, adayımız Ahmet, Mehmet, Ayşe der, elinde metinde var. O şekilde çıkarsın milletin karşısına. Ben,  'Sürekli toplanıyorsunuz sonuç yok, o zaman her gittiğiniz evde bir küçük altın bırakın da altın günü yapın' dedim. O yüzden bana kızıyorlar" diye konuştu.

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