Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce'den Enis Berberoğlu eleştirisi /04 Haziran 2020 22:34

Muharrem İnce'den Enis Berberoğlu eleştirisi

CHP'nin son cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sonrasında eleştirel bir açıklamada bulundu.

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CHP'li Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, "Atanmış bir memurun TBMM'ye yazdığı yazı oylandı, milletvekilliği düşürüldü. Demokrasinin, milli iradenin iflası" dedi. 
 
Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun ve
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. 
 
Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren CHP'li İnce, Twitter hesabından şunları yazdı:
 
"Milletin seçtiği temsilcilerinin saray talimatıyla ve AKP yargısı eliyle haksız, hukuksuz bir şekilde Milletvekilliklerinin düşürülmesi millet iradesine, demokrasiye açıkça darbedir. Ne yaparlarsa yapsınlar Demokrasi için mücadele edenler kazanacak."
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