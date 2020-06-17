Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce'den isim değişikliği eleştirisi /17 Haziran 2020 21:58

Muharrem İnce'den isim değişikliği eleştirisi

Mustafa Necati'nin devlete bağışladığı evinin adının değiştirildiğini ifade eden Muharrem İnne, hükümete yüklenerek "Mustafa Necati’nin devlete bağışladığı evini çalarak adını değiştirecek kadar utanmazsınız" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Necati Kültür Evi'nin ismini değiştirerek Nuri Pakdil’in adı verilmesine sert sözlerle tepki gösteren Muharrem İnce, "Mustafa Necati’nin devlete bağışladığı evini çalarak adını değiştirecek kadar utanmazsınız" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, Mustafa Necati Kültür Evi'nin isminin değiştirilmesine tepki göstermeye devam ediyor.

"Mustafa Necati’nin devlete bağışladığı evini çalarak adını değiştirecek kadar utanmazsınız" sözleriye AKP'ye sert sözlerle tepki  gösteren İnce, "Nuri Pakdil’in adını Sarayınızda yaptırdığınız kütüphaneye, Fesli Kadir Mısıroğlu’nun adını Sarayınıza verin" ifadelerini kullandı.

CHP'li İnce'nin Twitter üzerinden gösterdiği tepki şöyle:

"Mustafa Necati’nin devlete bağışladığı evini çalarak adını değiştirecek kadar utanmazsınız. Nuri Pakdil’in adını Sarayınızda yaptırdığınız kütüphaneye, Fesli Kadir Mısıroğlu’nun adını Sarayınıza verin, Kuvayi Milliyeci Mustafa Necati’nin mütevazı evine dokunmayın."


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