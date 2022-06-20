Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce'den 'istifa' açıklaması /20 Haziran 2022 21:49

Muharrem İnce'den 'istifa' açıklaması

Parti yönetimindeki 6 isim istifa kararı aldığı Memleket Partisi'nde Genel Başkan Muharrem İnce'nin de olağanüstü kurultay kararı aldığı aktarıldı.

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CHP'nin son cumhurbaşkanı adayı olan ve sonrasında partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin partisindeki üst düzey istifa kararlarının ardından olağanüstü kurultaya gidilmesini istediği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinde üst düzey yöneticilerin istifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını ifade etti.

Memleket Partisi'nde toplu istifalar yaşandı. Parti yönetimindeki 6 isim istifa etti.

İstifa eden isimler şöyle:

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. De. Hakkı Akalın, Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üye ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala, Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün, Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.

Muharrem İnce de, istifaların ardından “Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını açıkladı.

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