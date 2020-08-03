Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce'den kafaları karıştıran yeni çıkış /03 Ağustos 2020 19:12

Muharrem İnce'den kafaları karıştıran yeni çıkış

Yeni parti kuracağı iddia edilen CHP'li Muharrem İnce, "İktidara da, muhalefete de karşıyım" ifadelerini kullandı.

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Yeni parti kuracağı iddiasıyla gündemde olan Muharrem İnce konuyla ilgili, AKP'nin gayrı resmi yayın organlarından Superhaber sitesi yazarı Nuran Yıldız'a açıklamada bulundu. 

Yıldız, yazısında İnce'nin "İktidara da, muhalefete de karşıyım" dediğini aktardı.

Yıldız'ın yazının ilgili bölümü şu şekilde:

"'İktidara da muhalefete de karşıyım!'

Başlıktaki cümle Muharrem İnce’ye ait

"CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı adayı yapılıp, partisinin üzerinde oy alan, mükâfat olarak da kurultayda en arkaya, tuvalet kapılarına yakın oturtulan Muharrem İnce’ye.

“Yeni parti kuruyor” söylentilerinin üzerine aradım, “Hayırdır, öz hakiki CHP mi geliyor?”

Benzetmem otobüs firmasına benzediği için gülüp geçtik.

Öyle bir cümle söyledi ki, altını çizmek gerek:

'İktidara da, muhalefete de karşıyım!'

Bu cümle, nereye gideceğini bilemeyen, oy verdiği partiye kerhen oy verenlerin sloganı olabilir.

O hiçbir yere ait olmayanların damarını yakalar, bireysel değil akılsal, çıkarcı değil vefalı bir girişim başlatırsa ölü toprağı serili siyasetimizin hareketlenme olasılığı yükselir."

İnce daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" demişti.
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