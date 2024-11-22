Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: Davaya katılacağım /22 Kasım 2024 00:35

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: Davaya katılacağım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak istenen davaya tepki gösterdi. İnce, yarın görülecek duruşmaya katılacağını açıkladı.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan, 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istenen dava, yarın Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, davaya katılacağını belirtti.

"Siyasetçiler, söyledikleri sözlerden dolayı yargılanmamalıdır" diyen İnce, "Ancak yolsuzluğa bulaşırsa ve Cumhuriyet yasalarına aykırı bir tutum içerisinde bulunursa yargılanmalıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan değil, söylediği sözlerden dolayı siyasi yasak istemiyle yargılanmaktadır. Buna itirazım var" ifadelerini kullandı.

Kendisine de siyasi yasak talebiyle dava açıldığını hatırlatan İnce, "Ben siyasi yasak istemiyle yargılandım, iktidarı eleştirdiğim için hakkımda fezlekeler düzenledi, davalar açıldı. O günlerde o davalarla uğraşırken yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Bu nedenle yarın Ankara Adliyesi’nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davayı takip edeceğim. Amacım; iktidarın silah olarak kullandığı siyasallaşan iktidar yargısına karşı bir duruş göstermektir" dedi.
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