Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a destek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bir grup partiliyle birlikte düzenlemek istediği Hatay ziyaretinin valilik kararıyla engellenmesi siyasi ortamı bir anda hareketlendirdi.





Partilileri Hatay'a gelmeye davet eden Özdağ'a bir destek de o sırada Niğde'de bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.





Sonrasında ise Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edilen yasak kararının valilikçe kaldırıldığı aktarıldı.





Söz konusu kararı sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, "Büyük Türk Milleti, Bugün #Hatay Valisi, Anayasa'ya aykırı ve hukuksuz bir şekilde aldığı, Zafer Partisi'nin Hatay'a girişinin engellenmesi kararından, sizlerin ve demokrasiye inanarak bize destek veren herkesin iradesi karşısında geri adım attı. İşte bu #TürkiyeninZaferi" ifadelerini kullanırken, yine kişisel sosyal medya hesabından kendisine destek veren İnce'ye de teşekkür etti.





Özdağ, İnce'ye ithafen paylaştığı mesajında ise şu ifadeleri kullandı:





Teşekkür ederim değerli Genel Başkan. Bugün masa demokratlarını ve gerçek demokratları gördük.



