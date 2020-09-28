Muharrem İnce'den yargılama açıklaması

'Memleket Hareketi' kapsamında Manisa'ya giden Muharrem İnce, Türkiye'nin derin bir yoksulluk yaşadığını ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yetkililerinin bu durumu gizlediğini söyleyerek, "Bu iktidarı değiştirdiğimizde bağımsız yargının önüne ilk göndereceğimiz kişiler TÜİK yetkilileri olacak" dedi.





Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüsten inip 8 Eylül Caddesi boyunca esnaf gezisi yapan İnce, gündeme dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.





Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaları değerlendiren İnce, "Ermenistan'ı bugün kim destekliyorsa, Doğu Akdeniz'de karşımızda olan onlardır. Ermenistan'ın saldırdığı bölgenin önemi vardır. Orada enerji hatları geçmektedir, demiryolu geçmektedir. Yani Azerbaycan ile Türkiye'nin enerji ve ulaşım bağlantısını kesmek istiyorlar" dedi.





"Türkiye gereğini yapacaktır"





"Türkiye güçlü bir devlettir, buna inanıyoruz" diyen İnce, Türkiye'nin 'gereğini yapacağını' ifade ederek "Doğu Akdeniz'de de, Azerbaycan'da da, Suriye'de de Türkiye gereğini yapacaktır. Devletimizin tabii ki de arkasındayız, Azerbaycan'ın arkasındayız. Bugün için dayanışma günü olması gerektiğini söylüyoruz. İki devlet tek millet dediğimiz Azerbaycan halkına saygılarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.





Ayrıca açıklamasında TÜİK'e yüklenen İnce, şunları söyledi:





"Hepimiz biliyoruz ki Türkiye derin bir yoksulluk yaşıyor ve ne yazık ki TÜİK insanları kandırıyor. İnşallah milletin isteği ve Allah'ın izniyle bu iktidarı değiştirdiğimizde bağımsız yargının önüne ilk göndereceğimiz kişiler TÜİK yetkilileri olacak.





"Onları bağımsız yargının önüne göndereceğiz, halkı yanılttıkları, yalan söyledikleri için. Yatırımcıyı yanılttıkları, Türkiye'de insanları yanılttıkları için.





"İşsizlik resmi rakamların çok çok üzerinde"





"İşsizlik söylenenin, resmi rakamların çok çok üzerinde. Derin bir yoksulluk olmuş artık. Böyle bir ortamda yerliyim miliyim demekle bu işler olmaz, boş lafla bu iş olmaz. Yerli olan milli olan Türk lirasının değerini korur.





"Belediye seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı 'ekonominin sorumlusu benim' demişti, şimdi palavraya gerek yok. Böyle dış güçler, şunlar bunlar bunu bırakacaksın.





"Yaşlı ve yorgun Erdoğan seçilirse dolar 8-10 lira olur demiştim"





"Belediye seçimleri öncesinde 'sorumlu benim' demişti, o zaman sorumlu bu. Yerli ve milli olmak Türk lirasını değerlendirmekle olur. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşlı ve yorgun Erdoğan seçilirse dolar 8-10 lira olur demiştim. İşte dolar 8 lira, Euro 9 lira. Herkesin gözünün önünde oluyor bunlar.