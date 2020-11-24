Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce'den yeni parti çıkışı /24 Kasım 2020 21:53

Muharrem İnce'den yeni parti çıkışı

CHP'yi düzeltemezlerse partileşeceklerini ifade eden CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendilerinin Türkiye'yi gezmeye başlaması üzerine CHP'nin de aynı yolu tercih ettiğini iddia etti.

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CHP'nin 2018 yılı Cumhurbaşkanı adayı olan ve "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce, "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Yoksa parti kuracağız. Şehir şehir gezip dinliyoruz. Pandemi döneminde zor oluyor. Doğu yapmışız ki CHP de gezmeye başladı. Ama deniz kenarlarını gezmeye başladılar. Yoksul kesime gidemediler" dedi.

Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, "Benim CHP ile bir problemim yok. Ben 'Altı Ok'a inanıyorum. 40 yılım burada geçmiş. Eriyor iktidar ama muhalefet büyümüyor. Son 3 ayda tartıştıklarımıza bakın: Atatürk diyemeyen CHP'li il başkanı, Azerbaycan'la ilgili çelişkili açıklamalar, ABD'den demokrasi dilenme..." diye konuştu. 

"CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz yoksa parti kuracağız" diyen İnce, "Şehir şehir gezip dinliyoruz. Pandemi döneminde zor oluyor. Doğu yapmışız ki CHP de gezmeye başladı. Ama deniz kenarlarını gezmeye başladılar. Yoksul kesime gidemediler. Ocak sonunda kadromuzun tümüyle ortaya çıkacağız ve diyeceğiz ki: Bizim yolumuz budur. Şu ana kadar gördüğüm şu: İnsanlar diyorlar ki 'Biz bu iktidardan da bu muhalefetten de memnun değiliz. Parti kur'." ifadesini kullandı. 

İnce, "Ben Türk'üm ancak evrensel değerlere de inanıyorum. Müslüman'm ancak laik bir devlette yaşam istiyorum. CHP'nin başarılı olmasını istiyorum. Bu seçimlerde sadece bizim başarımız yok 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' oyları da var.  Adaylardan da başarılı olan var" ifadesini kullandı.  

İnce, "Muharrem İnce'yi kim destekliyor" sorusunu da "Ben, Tayyip Erdoğan ile davalığım. Ben Erdoğan'ı yenmek isteyen biriyim beni neden desteklesin? Tayyip Erdoğan seçim döneminde benden korkttu. Şu anki CHP yönetiminden de gayet memnun işine gelen tarafı bu çünkü. 10 gün içinde bekliyorum CHP'den toplumu ilgilendirmeyen bir konu daha gelecek. Böyle muhalefet olabilir mi?" yanıtını verdi. 
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