Muharrem İnce'den Ziraat Bankası ile ilgili kritik soru

Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın, Simit Sarayı'nın %51 hissesini Kavukçu Yapı'dan devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmasının ardından, CHP'li Muharrem İnce sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.





İnce, "Doğrudan devlet tarafından yapılması gereken, kamusal nitelikli yatırımlar olan Kamu hastaneleri, kara yolları, köprüler, hava limanları fahiş fiyatlarla, hazine garantileriyle özel şirketlere yaptırılırken, Simit Sarayı’nın kamulaştırılmasını biri çıkıp anlatmalıdır" ifadelerini kullandı.







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