Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce'nin AKP'den alabileceği oy oranını açıkladı /11 Ağustos 2020 00:05

Muharrem İnce'nin AKP'den alabileceği oy oranını açıkladı

SONAR Araştırma'nın Başkanı Hakan Bayrakçı, yapılan araştırma sonucunda Muharrem İnce'nin parti kurması halinde AKP'den alabileceği oy oranını açıkladı

SHABER3.COM

SONAR Araştırma'nın başkanı Hakan Bayrakçı, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını naklen yayında paylaştı. Ankete katılan vatandaşların yüzde 15,8'i "Muharrem İnce'nin yeni kurduğu partiye oy verebilirim" dedi.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk olan SONAR Araştırma'nın Başkanı Hakan Bayrakçı, yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Bayrakçı, 26 ilde 2850 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusunu yönelttiklerini söyledi.

Hakan Bayrakçı, katılımcıların yüzde 15,8'inin "Evet", yüzde 72,3'ünün "Hayır", yüzde 7,8'inin "Kararsız", "Fikrim yok" diyenlerin oranının ise 4,1 olduğunu ifade etti.

Hangi partiden ne kadar oy alıyor?

Anket sonuçlarına göre;

Muharrem İnce CHP'de yüzde 7,6

AKP'den 1,6

İYİ Parti'den 1,5

MHP'den 0,7

HDP'den 0,6

Kararsızlardan ise 3,8 oy alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muharrem İnce'nin AKP'den alabileceği oy oranını açıkladı Sonraki Haber >>

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Bir Yudum Huzur (2)

Bir Yudum Huzur (2)

ABD'de sokak ortasında soygun

ABD'de sokak ortasında soygun

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

AKP'ye subliminal mesaj

AKP'ye subliminal mesaj

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:53:30