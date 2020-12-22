Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce'nin ekibinde ilk ayrılık /22 Aralık 2020 09:47

Muharrem İnce'nin ekibinde ilk ayrılık

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde ilk istifa. Kurucu üye Erkin Şahinöz istifasını sosyal medya üzerinden duyurdu.

SHABER3.COM

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nde ilk fire kurucular kurulundan geldi. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) eski ekonomisti Erkin Şahinöz, Memleket Hareketi'nden ayrıldığını duyurdu.

Şahinöz şahsi Twitter hesabında, “Kurucu Kurulu’nda olduğum #MemleketHareketi’nden ayrıldım. Ayrılma sebebimi Sn. Başkan’a (Muharrem İnce) ilettim. ‘Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ancak size sevgim ve saygım en üst düzeyde, her zaman yanınızdayım’ Harekete başarılar.” ifadelerini kullandı. 
Erkin Şahinöz | Speaker Agency

Erkin Şahinöz'ün istifasında "hareketin halkta beklenen heyecanı uyandıramadığına" dair eleştirilerinin etkili olduğu belirtiliyor.  
İnce'nin ekibinde ilk ayrılık

MUHARREM İNCE PARTİ KURACAK

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olan ve yüzde 30,4 oy alan Muharrem İnce, Memlelek Hareketi'nin partiye dönüştürmeye hazırlanıyor.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muharrem İnce'nin ekibinde ilk ayrılık Sonraki Haber >>

Leyla Güven gözaltına alındı

Leyla Güven gözaltına alındı

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:39:14