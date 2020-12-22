Muharrem İnce'nin ekibinde ilk ayrılık

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nde ilk fire kurucular kurulundan geldi. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) eski ekonomisti Erkin Şahinöz, Memleket Hareketi'nden ayrıldığını duyurdu.





Şahinöz şahsi Twitter hesabında, “Kurucu Kurulu’nda olduğum #MemleketHareketi’nden ayrıldım. Ayrılma sebebimi Sn. Başkan’a (Muharrem İnce) ilettim. ‘Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ancak size sevgim ve saygım en üst düzeyde, her zaman yanınızdayım’ Harekete başarılar.” ifadelerini kullandı.





Erkin Şahinöz'ün istifasında "hareketin halkta beklenen heyecanı uyandıramadığına" dair eleştirilerinin etkili olduğu belirtiliyor.





MUHARREM İNCE PARTİ KURACAK





Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olan ve yüzde 30,4 oy alan Muharrem İnce, Memlelek Hareketi'nin partiye dönüştürmeye hazırlanıyor.