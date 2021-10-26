Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce'nin partisi tezkereye 'evet' dedi /26 Ekim 2021 20:47

Muharrem İnce'nin partisi tezkereye 'evet' dedi

Memleket Partisi Suriye ve Irak'a yönelik tezkereye Evet oyu verdi. Çelebi, Twitter hesabından Meclis’teki konuşmasını paylaşarak şunları kaydetti.

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“Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, güvenliğine karşı çevrilmiş binlerce tır silahın namlusuna gül takacak değiliz. ABD’nin Larissa, Girit, Dedeağaç ve güneyimizde kuşatmasını görüyoruz. İki yıllık süreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak tezkere oyumuz evet.”

Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelebi, CHP'nin "Hayır" oyun vermesini tepki göstererek "CHP'nin 'hayır' oyu vermesi, bizim partiden istifa gerekçelerimizi netleştirmiş oluyor. Çünkü 2019'da 'evet'verilmişti".

Muharrem İnce'nin partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tütün ürünleri ve araçların ÖTV'lerini üç katına kadar artırma yetkisinin verildiği TBMM'deki oylamada iki vekiliyle "evet" oyu vermişti.
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