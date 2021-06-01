Muharrem İnce'nin partisinde kongre tarihi belli oldu

Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, ilk kurultaylarını 18 Eylül 2021'de gerçekleştireceklerini açıkladılar. "Dayatmacı değil geniş toplumsal mutabakatla hazırlanmış yeni anayasa metnine Türkiye'nin acilen ihtiyacı var" diyen Usluer, "Yeni anayasa metni, sadece seçim sistemiyle oynayan değil, Siyasi Partiler Yasası'nı demokratikleştiren bir anayasa metni olmak zorunda" ifadelerini kullandı.





Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Muharrem İnce başkanlığında toplandı.





Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Usluer, daha önce 41 ilde il başkanlarının yetkilendirildiğini, toplantıda bu illerin yönetim kurulu üyelerinin atamasını gerçekleştirdiklerini belirtti.





İlçe örgütlenmelerinin devam ettiğini ifade eden Usluer, "18 Eylül 2021'de ilk kurultayımızı yapacağız" dedi. Usluer, 5 Haziran'da da İzmir il binasının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.





"Pandemi, ekonomik krizi buhran dönüştürdü"





Türkiye'de Koronavirüs salgın sürecinde 1 Haziran itibarıyla yeni normalleşmeye geçildiğini ifade eden Usluer, Türkiye'nin pandemiyi iyi yönetemediğini belirtti. Usluer, Türkiye'nin pandemiyi ekonomik krizle karşıladığını, krizin pandemi ortamında ekonomik buhrana dönüştüğünü, işsizliğin, yoksulluğun tavan yaptığını ifade etti.





Türkiye'nin birinci çeyrekte büyüme hızının yüzde 7 olarak açıklandığını, bu rakamın içinde insan, aş, iş bulunmadığını savunan Usluer, "İşsizlik ve enflasyon tavan yaparken, kredi borçları artarken istihdamda artış yoksa soruyoruz, kim büyüdü? Aklımızla dalga geçmeyin" diye konuştu.





Salgın koşullarından en çok eğitimin etkilendiğini dile getiren Usluer, "Öncelikli olarak doğru önlemler eşliğinde eğitime bir an önce başlanması gerekiyor. Önümüzdeki süreç kayıp bir gençliğin oluşması açısından çok tehlikeli bir süreç. Akşamdan sabaha okulların açılma kararını duyurdunuz da gerekli koşulları oluşturdunuz mu?" dedi.





"Salgını kontrol edebilmenin tek yolu var, aşılamak"





Türkiye'nin aşılama hızını eleştiren Usluer, "Salgını kontrol edebilmenin tek yolu var, aşılamak. Daha hızlı ve çok aşılamayı sağlamak" ifadelerini kullandı.





Son bir aydır Türkiye'nin gündeminde videoların bulunduğuna işaret eden Usluer, bu videoların kimin işine yarayacağının görüleceğini belirterek, "Süreç uzadıkça siyaset kurumu, ülke yönetimi ve sistemin kendisi yara alacak. Tedavisi zorlaşacak" diye konuştu.





Siyaset kurumunun hızla itibarını kaybettiğini belirten Usluer, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde emekli bir imamın devleti yönetenlerin olduğu yerde isim vermeden Atatürk'e lanet okuduğunu kaydetti. Devleti yönetenlerin bu sözlere göz yumduğunu kaydeden Usluer, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin şahıs hakkına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.





Erken seçim açıklaması





Cumhur İttifakı'nın erken seçime gitmeyeceğini, bu süreçte yeni bir anayasanın yapılması gerektiğini dile getiren Usluer, "Dayatmacı değil geniş toplumsal mutabakatla hazırlanmış yeni anayasa metnine Türkiye'nin acilen ihtiyacı var. Yeni anayasa metni, sadece seçim sistemiyle oynayan değil, Siyasi Partiler Yasası'nı demokratikleştiren bir anayasa metni olmak zorunda. Sadece sandığa indirgenmiş bir demokrasi değil, yaşamın tüm alanlarına nüfuz eden yeni anayasa metni olmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.





Siyaset kurumuna seslendiklerini ifade eden Usluer, "Ortak aklı kullanarak, iyiyi hedefleyerek toplumsal mutabakatı örgütlemeye, kardeşlik, barış, dayanışma, özgürlük temelli bir anayasa hazırlamaya amasız ve fakatsız Türkiye'ye, memleketimize tam demokrasiyi getirmeye var mısınız?" sorusunu yöneltti.





Parti Sözcüsü Usluer, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erken seçime ilişkin bir soru üzerine Usluer, erken seçime ülkeyi götürecek ya da götürmeyecek olanın siyasal iktidar olduğunu belirtti.





İktidarın erken seçimi farklı zorundalıklar oluşmadıkça ertelemeye çalışacağını belirten Usluer, erken seçimin, 2022 Mart ayından itibaren her an beklenebileceğini sözlerine ekledi.