Muharrem İnce'ye Baykal'dan soğuk duş

Alçı, 'Muharrem İnce hakkında izlenimlerim' başlığıyla yayımlanan yazısında Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce'nin istifası sonrası CHP içinde yaşanan gerilime değindi.







Bu konuda eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tavrının tartışma konusu olduğunu belirten Alçı, geçen günlerde Habertürk TV'de İnce ile gerçekleştirdikleri yayın öncesinde edindiği bir bilgiyi şöyle aktardı:





*"Baykal’a çok yakın bir isim olan Mehmet Sevigen ile yayın öncesi konuştum. Bana 'Nagehan, Deniz Bey partide kendisinin tavrını merak edip beni arayanlara şu mesajı iletmemi istedi: Kimse kıpırdamasın, herkes partisinde kalsın.'

*Sevigen, ikinci kez arayıp Baykal’ın kızı Aslı Hanım’la da konuştuğunu ve Deniz Bey'in mesajını onun da teyit ettiğini, bunu aynen yayında söyleyebileceğimi ifade etti.





'İnce’ye yeşil ışık yakmıyor ancak bu hep böyle devam edecek değil'





*Kısacası şu aşamada Deniz Baykal her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu çizgisini benimsemese de İnce’ye yeşil ışık yakmıyor ancak bu hep böyle devam edecek değil.

*Baykal’a yakın birçok isimle konuştum, bendeki izlenim İnce bir ivme yakalarsa bu havanın döneceği yolunda. Kısacası herkes bir ışık görmeyi bekliyor."