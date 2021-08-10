Samanyolu Haber /Gündem / Mühendislik artık ‘gözde’ değil: İş yok, ücretler vasatın altında /10 Ağustos 2021 14:29

Mühendislik artık ‘gözde’ değil: İş yok, ücretler vasatın altında

‘İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması’nın sonuçlarına göre en gözde mesleklerden biri kabul edilen 'mühendislik' artık eski gibi 'gözde' değil. Araştırmaya göre mühendislerin yüzde 68’i gelecekten kaygılı, önemli bir bölümü iş bulamıyor, bulanlar da ne istedikleri gibi bir işi yapıyor, ne de hayal ettiği ücreti alabiliyor.

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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 30 bin üyesinin sorunlarını tespit etmek, bu konuda yapılması gereken çalışmalara işaret etmek için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek üyelerinden gelen cevapları değerlendirdi.

İŞ, YAŞAM VE EĞİTİM KOŞULLARI 

882 kişinin katıldığı İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması ile, İstanbul’da yaşayan mühendis, mühendislik öğrencisi, emekli ve iş arayan mühendislerin iş, yaşam ve eğitim koşullarını incelemek, pandemi dolayısıyla yaşadıkları zorlukları belirlemek, bunları kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşmak amaçlandı.
Mühendisliğin ve mühendislerin daha güçlü olabilmesi adına neler yapılabileceğinin değerlendirildiği araştırma, gelir, istihdam, motivasyon, eğitim, itibar, yetkinlik ve dayanışma olarak 7 ana adım üzerine kurgulandı.

İHTİYAÇTAN FAZLA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KALİTEYİ DÜŞÜRÜYOR

2003–2020 yılları arasında üniversite sayısı 78’den 207’ye çıkan Türkiye, üniversite sayısı bakımında dünyada 15. sırada yer alırken Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Rekabet Raporu’na göre 2017- 2018 yılında yükseköğretim sistemi kalitesi endeksinde, 137 ülke arasında 101’inci sıraya geriledi. Plansız olan bu yapının sonuçları araştırmaya da yansıdı. Mühendislik eğitiminde ihtiyacın çok üzerinde öğrenci olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 72,9. Kalitesiz, yetersiz bir eğitim alındığını belirtenlerin oranı da yüzde 70’leri buluyor. Bunlara paralel olarak katılımcıların yüzde 65,3’ü mesleğin değerinin ciddi anlamda azaldığını belirtiyor

MÜHENDİSLERİN GELİR ARTIŞI, ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Ülkenin mevcut koşulları içinde emek süreçlerindeki değişime bağlı olarak mühendislerin mesleki ve sosyal alanda dönüşümler yaşanıyor. Anketi dolduranların yüzde 13,13’ü meslekleriyle bağlantısı çok düşük ya da bağlantısız işlerde çalıştıklarını belirtti.


Faal mühendislerin yaklaşık yüzde 85’inin gelir artışı, yüzde 14,6 olan enflasyonun altında kaldı.
Ankete katılanların 8’de 1’i iş aradığını belirtiyor. İş arayan mühendislerin pandemi sürecinde karşılaştıkları zorluklar artmış, yüzde 89’u iş arama sürecinin kötüleştiğini belirtti. İş arayan mühendislerin yüzde 46,3’ü 1 yıl veya daha uzun süredir iş arıyor.

İŞYERLERİNDE FİİLİ OLARAK ÇALIŞMA DEVAM ETTİ

Pandemi sürecinde mühendislerin yüzde 50’si işyerlerinden çalışmaya devam ettiğini kaydetti. Mesleki anlamda gelişimlerini devam ettirebildiğini söyleyen mühendislerin oranı yüzde 40’lar civarında.

YÜZDE 68’İ GELECEĞE GÜVENSİZ BAKIYOR

İş dünyası ve ekonomi üzerinde pandemi etkilerinin azalması ya da ortadan kalkması konusunda mühendislerin yüzde 30,16’sı 2 yıldan fazla bir sürenin geçeceğine, yüzde 17,35’i ise tamamen normale dönüşün gerçekleşmeyeceğini düşündüklerine vurgu yapıyor. Gelecek beklentilerinde mühendislerin yüzde 68,37’si kaygılı olduklarını vurguladı.

SORUNLAR, ÜLKE VE İSTANBUL DIŞINA ÇIKIŞI ÖZENDİRİYOR

Özellikle ekonomiden kaynaklı gelecek belirsizliği ve kaygılar yakın gelecekte mühendislerin yüzde 20,52’sinin şehir ve yüzde 24,60’ının ise ülke değiştirmek istemesine nende oluyor. Adalet ve hukuk konusunun ülkedeki en büyük sorun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 49,21 olurken, ekonomi ve eğitim de takip eden sorunlar arasında yer aldı.
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